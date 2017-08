Lagi Viral, Gadis Cantik di Meksiko Ini Berparas Mirip Selena Gomez

SIAPA sih yang tidak mengenal penyanyi cantik Selena Gomez? Eksistensinya di dunia hiburan Hollywood yang diawali dengan aktris cilik, lalu berlanjut menjadi seorang penyanyi rasanya tidak perlu lagi diragukan.

Dikenal sebagai salah satu mantan kekasih paling terkenal dari penyanyi Justin Bieber, Selena juga dikenal dengan paras cantiknya yang imut-imut. Namun, sepertinya Selena mempunyai seorang kembaran nih Guys!

Nah, apabila Anda adalah penyuka Selena Gomez pasti belakangan ini sudah mengetahui bahwa ada seorang gadis cantik yang ramai disebut-sebut sebagai kembaran pelantun 'Come and Get It' tersebut. Ya, ialah Sofia Solares, wanita di Meksiko yang keberadaanya sedang viral karena memiliki paras mirip dengan Selena Gomez.

Sekilas, jika dilihat melalui akun Instagram pribadinya @sofiasolars. Dara satu ini tampak seperti gadis biasa pada umumnya yang hobi mengunggah swafoto alias foto selfie dirinya. Akan tetapi, jika ditelaah lebih lagi, paras Sofia memang memiliki kemiripan dengan Selena Gomez.

Soal dirinya yang sedang viral karena dianggap mirip dengan Selena, Sofia sendiri mengaku dirinya menyadari bahwa ada kemiripan wajah antara dirinya dengan Selena, kurang lebih dikarenakan kolom komentar di akun Instagramnya dibanjiri oleh komentar-komentar yang menyebutkan bahwa dirinya sangat mirip dengan Selena.

Sementara itu, Sofia juga mengungkapkan bahwasanya dirinya juga merupakan seorang fans dari Selena.

"Aku pribadi suka dengan Selena Gomez, aku menyatakan diriku sebagai salah satu penggemarnya. Kalau Selena sendiri sampai menyadari tentang keberadaan diriku, tentu saja itu bagaikan sebuah mimpi. Sepertinya aku akan menangis dengan bahagia," ungkap Sofia kala diwawancara oleh E! News belum lama ini.

Hingga berita ini ditayangkan, sejauh ini akun Instagram Sofia diketahui sudah memiliki jumlah pengikut kurang lebih sebanyak 265,000 followers. Akan tetapi, wanita satu ini mengaku bahwa dirinya tidak ingin kehilangan jati dirinya sendiri hanya karena dianggap mirip dengan pelantun 'Fetish' tersebut.

"Aku selalu berusaha untuk menjadi diriku sendiri, tidak apa-apa jika parasku memang mirip dengan Selena. Tapi, aku sendiri tidak mau sampai kehilangan karakter atau jati diriku sendiri dengan menjelma menjadi orang lain," tandasnya, seperti dikutip Cosmopolitan, Sabtu (19/8/2017)