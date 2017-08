Sibuk Nyanyi, Penyanyi Pink Tetap Rajin Memerah ASI, Salut!

AIR Susu Ibu (ASI) sangat penting untuk bayi. Bahkan dokter dan pakar gizi menyarankan agar bayi diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan sejak lahir. Sebab manfaat ASI sangat banyak dan baik bagi pertumbuhan.

(Baca Juga: Susah Bedakan Bau Bensin dan Permen? Awas, Indikasi Awal Kepikunan)

Penyanyi Pink yang dikenal sangat tomboy dan punya style manly ketika di atas panggung ternyata sangat menyadari betapa pentingnya ASI untuk bayi. Siapa sangka di balik penampilannya itu, pelantun Family Potrait tersebut ternyata sangat keibuan.

(Baca Juga: CATAT! Anak dengan Kondisi seperti Ini Harus Tunda Imunisasi MR)

Ia begitu peduli dengan tumbuh-kembang si buah hati, Jameson yang berusia 8 bulan. Terbukti Pink memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Setalah lolos enam bulan ia terus melanjutkan memberi ASI. Bahkan ia rela memerah ASI di tengah kesibukan menyanyi.

Dalam sebuah foto di akun Instagram, @pink, ia menunjukkan foto sedang memerah ASI. Dari suasana foto terlihat ia seperti sedang berada di ruang ganti. Dengan dandanan panggung, pink terlihat memakai breastpump di kedua payudaranya untuk memompa ASI.

Dari keterangan foto yang ia unggah, pink menulis, "And now this #pumpupthejams #mombreaks."

Aksi di foto tersebut ternyata menulai banyak kekaguman dari warga net. Mereka salut Pink sangat peduli dengan ASI. Komentar postif pun berhamburan di kolom komentar. Hingga saat ini postingan tersebut sudah mendapat 278 ribu like lebih.

Akun @lovebonnie123 menulis, "multi tasking just like a mother." Sementara itu banyak juga yang langsung menjuluki Pink sebagai pahalawan karena perjuangannya merawat anak. Dari @jymama menulis, "kamu tampak seperti pahlawan!!".

(Baca Juga: Tinggalkan Roti, Sarapan Makan 8 Sayur dan Buah Ini Bikin Perut Kenyang Sampai Siang)

Bicara soal ASI, para ibu bekerja memang dihadapkan pada situasi sempit. Di mana mereka harus membagi waktu untuk pekerjaan dan anak. Memerah ASI menjadi tugas sendiri yang harus dilakukan di tengah-tengah waktu bekerja seperti yang dilakukan Pink.

Untuk itu, Ketua Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI), Mia Sutanto mengatakan, ibu menyusui harus diberi dukungan penuh. Mengingat sitausi dan tekanan dari berbagai sisi bisa memicu stres pada ibu menyusui.

"Dukungan untuk ibu menyusui bukan hanya dari suami. Tetapi, semua anggota keluarga yang ada di rumah. Seperti, ayah ibu, mertua, adik, kakak, dan lain sebagainya. Sementara di lingkungan luar, temen-teman di kantor dan perusahaan juga harus memberi dukungan. ASI bukan untuk ibu menyusui, tapi seluruh masyarakat juga harus mengerti," kata Mia kepada Okezone beberapa waktu lalu.