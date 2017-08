Telur yang Sudah Dicuci Wajib Disimpan Dalam Kulkas, Ini Alasannya!

SIAPA sih yang tidak senang jika memiliki ketrampilan yang sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari, seperti memasak? Akan tetapi mempunyai bakat bisa memasak, sejatinya tidak otomatis akan membuat orang tersebut juga pasti memiliki pengetahuan yang luas akan seputar dunia kuliner.

Di mana, pengetahuan seputar dunia kuliner tersebut termasuk di dalamnya ialah soal fakta-fakta bahan makanan. Nah, penasaran kan sebetulnya apa saja sih fakta-fakta seputar makanan yang belum banyak diketahui oleh orang-orang pada umumnya ini? Baca penjelasannya dalam artikel di bawah ini yuk, seperti disitat Popsugar.

Butter tidak harus selalu disimpan di kulkas?

Salah satu hal yang paling sering menjadi perdebatan di dunia kuliner, ialah soal penyimpanan butter. Banyak orang yang menyakini bahwa butter, apapun itu jenisnya maka harus disimpan di dalam kulkas. Well, faktanya butter tidak selalu harus masuk kulkas loh! Terutama yang berjenis salted butter, karena salted butter hadir dengan kandungan lemak dan sodium yang tinggi sehingga meminimalisasi resiko pertumbuhan bakteri. Namun lain dengan butter jenis unsalted, yang memang sebaiknya harus disimpan di dalam kulkas sepanjang waktu.

Menyimpan biji kopi di dalam kulka?

Tahukah bahwasanya menyimpan biji kopi di dalam lemari pendingin, akan membuat minuman kopi yang dibuat akan menghasilkan cita rasa yang lebih lezat? Hal ini sendiri, disebutkan dalam sebuah hasil studi yang dipublikasikan oleh Scientific Reports dengan judul ‘The Effect of Bean Origin and Temperature on Grinding Roasted Coffee’ yang menemukan bahwa temperature biji kopi yang dingin kemudian digiling lalu diseduh akan menghasilkan secangkir kopi yang lebih nikmat.

Tidak memasukkan telur dalam kulkas?

Dengan cangkang yang berfungsi sebagai pelindung, telur disebutkan sebagai salah satu bahan makanan yang sah-sah saja jika tidak disimpan di dalam lemari pendingin. Namun, jikalau telur-telur di rumah dibeli di supermarket memang sebaiknya dimasukkan ke dalam kulkas, karena biasanya telur yang dijual di supermarket sudah dicuci sehingga pelindung alami telur pun menjadi ikut hilang.

Jumlah bulatan paprika?

Nah, fakta tentang paprika satu ini juga termasuk sebagai salah satu fakta tentang makanan yang jarang diketahui oleh orang banyak. Tahukah bahwa setiap paprika hadir dengan jumlah lobes atau bulatan yang berbeda, di mana jumlah lobes ini juga menentukan apakah paprika tersebut bisa dimakan langsung atau harus dimasak terlebih dahulu. Paprika dengan jumlah tiga lobes tidak disarankan untuk dikonsumsi langsung, atau dengan kata lain harus dimasak terlebih dahulu dan mengandung biji yang lebih sedikit. Sedangkan paprika dengan lobes berjumlah empat, hadir dengan rasa yang lebih manis sehingga bisa dimakan langsung.

Sirup maple harus disimpan di kulkas ?

Mengonsumsi pancake atau wafel memang paling enak dan mudah dengan disiram sirup maple, nah sirup maple ini tidak banyak orang yang tahu kalau harus disimpan di dalam lemari pendingin begitu tutup botol kemasannya sudah dibuka karena hendak dikonsumsi dan tidak dibiarkan begitu saja diletakkan di sebuah ruangan bersuhu normal. Jika tidak dimasukkan ke dalam kulkas, sirup maple tersebut beresiko untuk menjadi wadah tumbuhnya jamur loh!