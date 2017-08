WALK & WOK: 4 Tempat Nongkrong Asyik di Hanoi untuk Menikmati Kopi & Bersantap

INGIN merasakan pengalaman tinggal seperti warga lokal saat berlibur ke Hanoi? Cobalah mengunjungi dan nongkrong di tempat-tempat favorit warga setempat mulai dari coffee shop, rumah makan dan cafe. Beberapa rekomendasi di bawah bisa dijadikan pilihan bagi anda yang akan berlibur ke Hanoi.

1. Cong Caphe

Terkenal dengan budaya minum kopi, di Hanoi ada banyak sekali pilihan coffee shop yang pantas dikunjungi penikmat kopi. Mulai dari coffee shop rumahan yang identik dengan kursi plastik kecil berwarna-warni di pinggir jalan, kedai kopi hipster kekinian dengan dekorasi bertema hingga coffee shop franchise baik asing seperti Starbucks maupun lokal seperti Trung Nguyen dan Cong Caphe.

Cong Caphe termasuk jaringan coffee shop yang paling terkenal di Vietnam. Jaringan coffee shop ini mudah ditemukan di kota - kota besar Vietnam seperti Hanoi, Ho Chi Minh City, dan Da Nang. Di Hanoi saja Cong Caphe memiliki banyak cabang, misalnya di sebelah katedral St. Joseph, di jalan Trang Tien yang dekat dengan danau Hoan Kiem dan di jalan Pham Ngoc Thach di distrik Dong Da. Satu ciri khas coffee shop ini yang membedakannya dari coffee shop lainnya ada pada dekorasinya yang bertema perang Vietnam.

Bangunan cong caphe biasanya berwarna hijau militer lengkap dengan para pelayannya yang berdandan ala tentara perang Vietnam dengan memakai seragam militer. Dekorasi interiornya pun juga total. di beberapa sudut kafe ada tumpukan karung beras yang pada zaman perang dulu sering digunakan sebagai pelindung tentara yang akan menembak musuh. di dinding tergantung beberapa poster propaganda perang. beberapa dekorasi lain bertema vintage seperti lantai kayu, furnitur kayu dan bantal sofa bernuansa oriental. dekorasi bertema perang ini uniknya mampu menciptakan atmosfer yang nyaman. para tamu yang datang ke kafe ini serasa dibawa ke masa perang waktu lampau.

Cong Caphe merupakan tempat nongkrong favorit anak muda Hanoi. namun para pegawai kantor dan turis asing juga sering mengunjungi coffee yang terkenal dengan coconut coffenya ini. ada banyak pilihan kopi yang bisa diplih sesuai selera mulai dari es kopi susu (caphe sua da), kopi hitam Vietnam, coconut coffee, yoghurt coffee, dan lainnya. Selain itu, disini juga tersedia asesoris bertema perang bagi yang mencari oleh-oleh. Cong ca phe buka setiap hari dari jam 7 pagi hingga tengah malam.

2. Nola cafe

Cafe yang terletak di jalan May may, Old Quarter, Hoan Kiem ini bisa dibilang seperti hidden gem. Lokasinya yang tersembunyi dari jalan utama old quarter, yaitu tepatnya di belakang sebuah gang ternyata menyimpan banyak kejutan. Nola cafe berada di sebuah rumah tua yang disulap menjadi kafe yang nyaman dengan atmosfer menenangkan. dekorasi vintage dengan perabotan yang dicampur aduk malah membuat cafe ini terkesan semakin unik, dan menarik. Ada beberapa pilihan ruangan untuk makan dan nongkrong, ber ac dan non ac.

Spot favorit anak muda Hanoi untuk nongkrong dan selfie di kafe Nola adalah di rooftop. Rooftop sekaligus menjadi daya tarik utama Nola dengan adanya kanopi payung berwarna - warni. Cafe nola menyediakan masakan asia dan barat seperti spagetti carbonara, steak, eggs benedict dan pilihan minuman baik non maupun beralkohol. Yang lebih seru, seperti halnya di hampir semua restoran dan kafe di Hanoi, harga makanan dan minuman di Nola tidak dikenai pajak. Nola buka dari jam 10 pagi hingga 11 malam.