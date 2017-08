Food Court Makanan Khas Jepang Terbesar akan Dibuka di Bandara Changi

ANTUSIAS masyarakat dunia terhadap sajian khas Jepang memang begitu besar. Tak heran beberapa bandara internasional pasti punya tempat makan khas Negeri Sakura itu. Salah satunya adalah Bandara Changi di Terminal 2.

Berdasarkan lansiran dari Todayonline, bandar udara di Singapura ini akan menghadirkan food court makanan Jepang yang bisa dinikmati akhir tahun ini. Tentu saja, Anda akan mudah menemukan sushi atau ramen di sana.

Pihak bandara mengungkapkan jika food court itu akan dinamakan dengan Gourmet Hall Sora yang dikelola oleh perusahaan Jepang yakni All Nippon Airways (ANA) dan Grup Komars.

Dengan luas area sekitar 721 meter persegi dan bisa menampung sebanyak 300 orang, Japan Gourmet Hall Sora menjadi restoran terbesar di Bandara Changi. Namun, belum ada tanggal pasti kapan food court itu akan dibuka, tetapi pihak ANA menargetkan bisa dibuka awal November 2017.

Berdasarkan laporan dari ANA, akan ada enam restoran Jepang, salah satunya ada restoran populer di Jepang yang terkenal dengan menu autentik asli dari Jepang. Menu yang dihadirkan tentu saja begitu menarik seperti Okonomiyaki , as ramen, tendon dan fresh seafood bowls.

Pelanggan akan dengan mudah memesan beragam menu di restoran dan bayar di tempat dengan mudah. Sementara, pihak ANA juga memberikan progam spesial dari Mileage mereka.

Pemilihan Bandara Changi sebagai tempar food court karena bandara tersebur memiliki jumlah terbesar untuk pengunjung dan dinobatkan sebagai bandara terbaik di 2016 oleh SKYTRAX.

" Kami berencana akan memperluas bisnis ke negara Asia lainnya jika ini berhasil," ujar juru bicara ANA.

Grup bandara Changi memang selalu memberikan inovatif dalam mengembangkan retail dan dining. Di mana penumpang nantinya bisa berbelanja dan juga sekaligus menikmati santapan kuliner.

Selain menikmati santapan saji makanan khas Jepang, wisatawan juga bisa melakukan banyak hal selama menunggu pesawat di Bandara Internasional Changi, Anda bisa menikmati tontonan film terbaru di bioskop mini mereka, melakukan spa, olahraga bahkan Anda bisa bermain di taman-taman mereka.

Bandara ini juga baru saja meluncurkan terminal empat yang menghadirkan kecanggihan teknologi mereka. Di mana wisatawan kini tak perlu antre untuk check in, mereka sudah menghadirkan teknologi barcode untuk tiket pesawat dan juga self check in.