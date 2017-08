Bangga, Kesha Pakai Gaun Rancangan Desainer Indonesia Sebastian Gunawan!

KARYA rancangan perancang mode Tanah Air semakin eksis keberadaannya di kalangan selebriti Hollywood. Kali ini, kembali rancangan desainer Sebastian Gunawan yang baru-baru ini kedapatan dikenakan oleh penyanyi Ke$ha.

Hal tersebut diketahui melalui unggahan foto dan video dalam akun Instagram resmi Sebastian Gunawan, yakni sebastiangunawanofficial. Ia menuliskan,

"Kesha @iiswhoiis wearing Sebastian Gunawan Couture Collection @sebastiangunawanofficial while performing 'Praying' from her new album on @fallontonight. Styled by @samanthaburkhartstylist. Jewelry @ivydiamondcole. Socks @lirika.matoshi."

Ya, mengisi acara 'The Tonight Show starring Jimmy Fallon', Ke$ha terlihat mengenakan cocktail dress berwarna gold berhiaskan kristal pink di sepanjang gaun dan aksen bulu di bagian ujung busananya. Diketahui koleksi gaun tersebut datang dari label Sebastian Gunawan Couture.

Kala itu, wanita berkebangsaan Amerika Serikat ini tengah menyanyikan single terbarunya berjudul 'Praying'. Penampilannya semakin lengkap dengan kaos kaki transparan berbahan tulle dari label Lirika Matoshi. Rambut panjangnya yang kala itu berwarna kehijauan dibiarkan tergerai.

Well, ini bukan kali pertama karya Sebastian Gunawan eksis di kalangan selebriti Hollywood. Sebelumnya, Lea Michele pernah mengenakan gaun strapless pink berbahan velvet untuk serial Glee. Kemudian, seorang fashion police bernama Giulana Rancic juga sempat mengenakan koleksi jumpsuit merah dari lini Sebastian Gunawan Red.

Paling baru di tahun ini, rancangan Seba, sapaan akrabnya, pernah dikenakan oleh aktris Hollywood, yakni Nicole Muirbrook Sheridan di Festival Film Cannes. Setelah Ke$ha siapa lagi ya bintang ternama Hollywood lainnya yang mengenakan karya rancangan desainer Tanah Air?