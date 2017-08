Hiiiiii, Toko Kematian Ini Menjual Barang Tak Lazim, Tengkorak hingga Peti Mati

SEBAGIAN besar toko yang tersedia di dunia ini, biasanya menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumennya. Namun, bagi salah satu toko yang ada di negeri kangguru, Australia, menjual barang yang tidak wajar dipilih untuk disediakan bagi konsumennya.

Jika seorang penyair Sylvia Plath menuliskan dalam puisinya yang berjudul Lady Lazarus, Dying is an art, like everything else, mungkin dapat dikatakan toko tersebut mengambil tema yang terinspirasi dari puisi Plath. Pasalnya, barang-barang yang dijual merupakan benda yang berhubungan dengan kematian.

Didirikan pada 2017 oleh seniman kontemporer Hayley West, toko yang diberi nama The Departure tersebut, menjual barang-barang yang tidak lazim dijual, seperti tengkorak hewan-hewan yang masih lengkap dengan tanduknya, bahkan tengkorak manusia.

Dibalik keunikan barang yang dijualnya, ternyata toko ini dibangun memang sengaja ditujukan agar manusia selaku pengunjung toko dan konsumen dapar merenungkan tentang kematian dan segala hal tentang hari akhir di kehidupan mereka setelah datang berkunjung ke galeri.

Pasalnya, menurut pendiri toko, kematian akan datang tanpa manusia sadari dan akan dialami oleh setiap makhluk yang hidup. Untuk itu, The Departure yang menjual tulang belulang, peti mati anyaman, hingga hiasan-hiasan yang terkesan horor, dibangun agar manusia-manusia dapat lebih memaknai hidup dan kehidupannya, serta ikhlas menerima ajal saat tiba waktunya.

"The Departure merupakan ruangan untuk merenungkan kematian dan juga lokasi untuk menemukan karya-karya seni serta acara yang bertema kematian. Saya percaya dengan galeri ini, masyarakat akan dapat memaknai hidup dan menerima kematiannya nanti," ucap Hayley West, seperti yang dikutip dari Atlas Obscura, Rabu (23/8/2017)

Meskipun The Departure terkesan horor karena menjual barang-barang yang bertemakan kematian dan hiasan-hiasan mistis, tapi galeri ini dapat menjadi ruang yang ramah bagi keluarga dan anak-anak diperbolehkan untuk seseringkan mungkin melihat berbagai macam proyek yang ada di The Departiure yang juga dapat mereka ikut