Penggemar Elvis Presley Benar-Benar Harus Kunjungi 4 Tempat Ini

SIAPA yang tak pernah mendengar nama King of Rock and Roll, Elvis Presley? Meski ia telah meninggal 40 tahun lalu, namanya tetap hidup di tengah pencinta musik rock and roll.

Jika Anda adalah penggemar Elvis, sebaiknya kunjungi beberapa tempat untuk mengenangnya. Di tempat tersebut Anda bisa bernostalgia akan masa jaya seorang Elvis. Simak ulasannya seperti dirangkum dalam Traveller, Kamis (24/8/2017):

Baca Juga: Guys, Simak 4 Kejadian Unik di Bandara yang Bikin Ngakak!

Graceland, Memphis

Kompleks museum ini baru dibuka untuk mengenang masa hidup Elvis Presley. Begitu juga dengan Graceland Guest House dengan 450 kamar yang ditawarkan kepada para wisatawan untuk menginap. Di museum ini Anda bisa melihat ruang pameran Elvis Presley yang menampilkan beberapa kostum panggung dari Priscilla Presley dan mobilnya.

Tempat lahirnya di Tupelo

Penggemar Elvis tentu penasaran di mana sang bintang itu lahir. Anda bisa melihat langsung dua kamar di rumah tempat Elvis dilahirkan di Tupelo, Mississippi. Ada paket tur yang menawarkan pengunjung untuk melihat gereja masa kecil Elvis, di mana dia pertama kali terpengaruh oleh musik gospel. Ada pula patung Elvis saat dirinya berusia 13 tahun. Anda juga bisa melihat-lihat ke gudang senapan yang dibangun oleh ayahnya, Vernon pada 1934.

Baca Juga: Wow! Tur Menyelami Kapal Titanic Dibuka, tapi Ada Syarat Khususnya

Bad Nauheim, Jerman

Elvis pernah menghabiskan 17 bulan untuk bertugas sebagai tentara antara tahun 1958 – 1960. Dia ditempatkan di Ray Barracks di Friedberg dan tinggal di sekitar Bad Nauheim. Anda bisa melihat tempatnya dulu bertugas dan membayangkan apa yang dia lakukan di sini. Setiap bulan Agustus, tempat ini juga menjadi lokasi Elvis European Festival yang digelar untuk mengenang sang idola dengan berbagai acara musik, parade, dan film.

Le Lido, Paris

Sambil mengunjungi salah satu keajaiban dunia di Kota Paris, Anda juga bisa sekaligus menapak tilas perjalanan hidup Elvis Presley. Datanglah ke sebuah kamar di lantai atas di Prince De Gallas Hotel. Terkadang Elvis pergi ke Le Lido untuk melihat penampilan Bluebells. Elvis juga sempat bernyanyi di panggung ini untuk pertama dan terakhir kalinya.