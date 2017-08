Tren Perawatan Wajah Baru, Masker Glitter yang Bikin Wajah Bersinar! Bagaimana Bisa?

KECANTIKAN wajah memang sangat penting untuk dijaga. Karena itu, sebagai wanita sangat penting untuk peduli dan merawat penampilan. Salah satu yang biasa dilakukan adalah melakukan perawatan kulit wajah, seperti masker wajah.

Jika biasanya masker wajah memiliki tekstur seperti tisu atau gel. Kini, sebuah brand kecantikan bersiap merilis masker bertekstur glitter. Hmmm seperti apa ya penampilannya?

Glitter, shimmer, atau aksen bling bling lainnya memang tengah menjadi tren di dunia kecantikan. Tak heran bila brand Too Faced mengikuti perkembangan tren saat ini melalui masker wajah bertekstur glitter.

Adalah Jerrod Blandino, bos Too Faced tersebut, pertama kali memamerkan produk terbaru tersebut melalui akun Instagram pribadinya. Video tersebut menampilkan seorang model wanita yang menggunakan masker tak biasa bertekstur glitter. Setelah didiamkan selama beberapa menit, wanita itu mengelupaskan masker dan seketika wajahnya tampak bersinar.

"Aku sedang bekerja dengan sesuatu yang menakjubkan untuk membuat kulitmu berkilau!," tulis Jerrod di sisi keterangan video dalam akun Instagram-nya.

Well, ini menjadi produk pertama Too Faced untuk perawatan kulit. Sebelumnya, awal bulan ini Too Faced telah merilis palet eys hadow berwarna coklat keemasan dengan tekstur metalik dan shimmery.

Selain Too Faced, sebelumnya sudah ada brand kecantikan Glam Glow yang merilis sejumlah masker glowy, seperti masker glitter dan masker silver. Demikian seperti dilansir Elle, Jumat (25/8/2017).