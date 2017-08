Mantap! Kue Pengantin Pangeran William-Kate Middleton Kini Dilelang! Rasanya Selezat Apa Ya?

SEGALA sesuatu yang berhubungan dengan keluarga kerajaan Inggris, terutama Prince William dan The Dutchess of Cambridge, Kate Middleton selalu sukses menarik perhatian dunia.

Mulai dari gaya berbusana dan rutinitas perawatan kecantikan Kate, kebiasaan makan dan minum Ratu Elizabeth II, hingga jenis makanan yang dilarang disantap oleh seluruh anggota keluarga kerajaan saat bersantap di luar dan di dalam istana, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Kali ini, perhatian tertuju pada pasangan William dan Kate. Sebagaimana dikutip Thedailymeal, jika dahulu hanya tamu yang hadir di pernikahan Kate-William pada 2011 bisa menikmati kue tersebut. Sekarang orang biasa pun, bisa menjajal seperti apa sih rasa dari kue pengantin Kate-William ini.

Pasalnya, kue pengantin yang dijual melalui rumah lelang, Chiswick Auction House pada 27 September 2017 ini dibanderol dengan harga dimulai dari USD1300 atau sekira Rp17,2 juta, akan tetapi pastinya harga jualnya sudah diprediksikan akan menyentuh titik harga yang jauh lebih tinggi.

Sementara itu diketahui, kue pengantin Kate-William ini memang begitu spesial. Dibuat oleh Chef Fiona Carns dengan memakan waktu sekira lima pekan. Untuk kemasannya, kue ini ditempatkan dalam kotak warna krem dan emas lengkap dengan kartu ucapan yang bertuliskan 'With best wishes from TRH (Their Royal Highnesses) The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall in celebration of the wedding of TRH The Duke and Duchess of Cambridge,” dengan tinta hitam yang dituliskan di atas kartu ucapan berwarna putih.

Kue pengantin fruitcake ala William-Kate yang mewah dengan kisaran harga mencapai USD80000 tersebut, diketahui memang merupakan salah satu properti inti dari pesta resepsi royal wedding Prince William dan The Dutchess of Cambridge, Kate Middleton yang dihelat di istana Buckingham pada enam tahun lalu, April 2011