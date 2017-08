BACKPACKER DIARY: War Remnants Museum, Saksi Bisu Neraka Perang Vietnam

SUDAH banyak karya seni maupun literatur yang menceritakan tentang perang Vietnam. Namun bila anda berkunjung ke Ho Chi Minh City, Vietnam, sebaiknya juga mengunjungi War Remnant Museum karena museum ini membuka detail - detail perang Vietnam dan kejadian pasca perang.

Terletak di jalan Vo Van Tan 28, distrik 3 Saigon atau Ho Chi Minh city, War Remnant Museum bisa dicapai dengan berjalan kaki selama 20 menit dari Ho Chi Minh Notre Dame Cathedral dan kantor pos. Tiket masuknya sangat terjangkau yaitu 15.000 dong atau sekitar 7.500 rupiah.

Pada awalnya museum yang dibuka pertama kali pada tahun 1975 ini bernama Exhibitions House of US and Puppet Crimes. Museum ini menceritakan kekejaman perang yang dibawa oleh Amerika Serikat dan Prancis kepada rakyat Vietnam. Namanya kemudian diubah pada tahun 1990 menjadi Exhibition House for Crimes of War and Aggression.

Sejak hubungan Vietnam dan AS membaik pasca perang Vietnam dan karena terjalinnya hubungan diplomatik antara kedua negara nama museum ini diubah lagi menjadi War Remnants Museum hingga saat ini.

Foto: Dada / Okezone

Di halaman musem dipamerkan beberapa helikopter, tank dan mesin perang yang digunakan oleh tentara AS. Sedang lantai pertama berisi bukti - bukti membaiknya hubungan negara pasca perang. Vietnam dan AS seakan ingin menunjukkan bahwa perang telah usai dan kedua negara kini bersahabat. Disini Anda bisa melihat seragam, senjata dan perlengkapan yang dulu dipakai tentara AS saat perang .

Di lantai pertama ini saya menemukan hal yang menarik yaitu berupa surat dukungan terhadap Vietnam dari seorang warga Jepang. Orang Jepang ini bahkan rela membakar dirinya demi menunjukkan dukungannya terhadap Vietnam semasa perang. Mengerikan ya?

Bila lantai 1 lebih banyak mengupas keadaan setelah perang usai, lantai 2 menyuguhkan keadaan sebenarnya yang diderita rakyat Vietnam semasa perang. Ruangan lantai 2 didominasi cat oranye untuk menunjukkan tema ruangan ini adalah mengenai agent orange. Saat perang Vietnam berlangsung, AS menghujani Vietnam dengan hujan beracun yang kemudian membuat rakyat Vietnam mengalami cacat tubuh, bahkan bayi yang masih di dalam kandungan pun ketika lahir akan menjadi cacat. di lantai 2 museum ini, anda bisa melihat foto - foto para korban agent oranye dimana mereka hidup dalam keadaan memprihatinkan karena cacat tubuh.

Foto: Dada / Okezone

Anda juga bisa melihat karya - karya fotografer perang yang mengabadikan detail - detail kejadian saat perang Vietnam. Selain menceritakan perang Vietnam, di museum ini juga ada beberapa artefak yang dipajang untuk mengingat perang melawan penjajah Prancis seperti guillotine yang pada masa kolonial digunakan Prancis untuk memenggal kepala para pejuang kemerdekaan.

Foto: Dada / Okezone

Bila anda ingin membeli oleh - oleh atau suvenir dari museum, terdapat sebuah toko oleh - oleh di lantai 1.

War Remnants Museum termasuk salah satu museum terbaik di Vietnam dan menjadi favorit di kalangan turis asing. Diperkirakan ada 500.000 pengunjung mengunjungi museum ini setiap tahunnya.

Bagi saya pribadi, museum ini menjadi sarana belajar yang tepat untuk mempelajari sejarah bangsa serta menumbuhkan semangat patriotik.