BACKPACKER DIARY: Ho Chi Minh Notre Dame Cathedral, Simbol Kota Warisan Kolonial Perancis

MASA penjajahan Perancis terhadap Vietnam membawa banyak pengaruh dalam hal gaya arsitektur. Salah satu bangunan di Prancis yang menjadi inspirasi adalah Notre Dame Paris. Tak cuma St Joseph Cathedral di Hanoi yang meniru bentuk Notre Dame, tapi juga sebuah katedral di Ho Chi Minh City.

Ho Chi Minh Notre Dame Cathedral merupakan salah satu simbol kota Ho Chi Minh. Bangunannya menjulang indah di distrik 1, tepatnya di jalan Paris. Katedral berwarna merah ini merupakan peninggalan Prancis semasa menguasai Indochina. Katedral dibangun pada abad ke-19 untuk mengakomodasi tempat beribadah bagi komunitas Prancis yang tinggal di Vietnam saat itu.

Meski terkenal dengan nama Ho Chi Minh Notre Dame Cathedral, sebenarnya nama resmi katedral ini adalah Basilika of Our Lady of The Immaculate Conception. Status basilika diberikan oleh Vatikan pada tahun 1962. Setelah resmi menjadi basilika, katedral ini sering juga disebut sebagai Ho Chi Minh Notre Dame Cathedral Basilika.

Foto: Dada/Okezone

Katedral dibangun dengan inspirasi bentuk Notre Dame Paris. bentuk bangunannya dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Bedanya katedral di Ho Chi Minh City berwarna merah. bahan baku katedral semuanya diimport dari Prancis. Misalnya bata merah yang merupakan bahan baku untuk tembok luarnya. Begitu juga menara lonceng kembar yang ditambahkan pada tahun 1895, membuat katedral ini mencapai ketinggian 60 meter.

Ho Chi Minh Notre Dame Cathedral juga memiliki taman cantik di bagian depan. Taman ini dilengkapi dengan patung Maria. pada tahun 2005 lalu patung ini kabarnya mengeluarkan air mata sehingga sempat membuat heboh warga dan turis kota Ho Chi Minh. Ratusan orang mendatangi katedral untuk melihat patung Maria dan mengakibatkan kemacetan.

Kini area taman dan sekitar katedral menjadi lokasi favorit turis yang ingin berfoto dan membuat video. Selain itu sering juga dijadikan lokasi pre wedding. tak jadi soal agama apakah yang dianut sang calon manten. Keindahan arsitektur Notre dame membuat warga lokal menjadikannya pilihan favorit untuk foto pre wedding.

Foto: Dada/Okezone

Katedral bisa dikunjungi wisatawan secara gratis. Wisatawan juga bisa mengikuti misa yang digelar saat akhir pekan. Bila anda akan mengunjungi Ho Chi Minh City atau Saigon, jangan lupa mengunjung kantor pos yang berada persis di sebelah katedral. Kantor pos ini terkenal di antara turis berkat gaya bangunannya yang kuno mencerminkan gaya arsitektur kolonial Prancis.