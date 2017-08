Menakjubkan! Karya-Karya Ini Akan Bikin Anda Melihatnya Dua Kali

SENI fotorealisme dihidupkan kembali di era ini. Genre seni menyusun ulang karya fotografi menjadi karya lukis ini terbukti mulai dihargai.

Seni ini sebenarnya sudah ada sejak 1970. Namun baru sekarang 47 tahun kemudian dihargai banyak orang.

Hampir lima dekade, fotorealisme yang dikenalkan oleh seniman seni Louis K. Meiserl kini ditampilkan dalam “From Lens to Eye to Hand: Photorealism 1969 to Today” yang baru.

Pameran diadakan di Parrish Art Museum di Water Mill, New York. Dalam pameran ini, terdapat 40 lukisan dan 33 karya yang dipamerkan. Termasuk gambar “Hotel Empire” oleh Richard Estes yang merupakan karya yang turut mengawali seni ini.

Selain karya-karya terdahulu, pameran ini juga menampilkan kontribusi terbaru dari Yigal Ozeri, Raphaella Spence, dan Bertrand Meniel.

“”From Lens to Hand” merakit karya-karya kunci dari koleksi publik dan swasta utama untuk mensurvei gerakan seni yang sangat berpengaruh namun belum diakui. Lebih dari 70 lukisan dan karya di atas kertas dari tahun 1970-an sampai sekarang menjelaskan definisi fotorealisme sejak didirikan,” jelas Terrie Sultan, Direktur Parrish Art Museum dikutip dari CNN, Senin (28/8/2017).

Awalnya, fotorealisme adalah seni pop. Kemudian berubah dengan cepat menjadi gerakan independen dan telah berevolusi selama bertahun-tahun. Seniman dan penulis Richard Kalina yakin daya tahan genre seni ini adalah karena kesederhanaan dan konsistensinya.

Dalam pameran yang telah diselenggarakan ini, Anda bisa melihat karya-karya tentang kehidupan sosial, makanan berwarna, hingga liburan. Lukisan-lukisan yang dipamerkan pun terlihat nyata dan dapat membuat Anda tak percaya bahwa ini adalah sebuah lukisan.

“Yang kurang mencolok dari fotorealisme adalah pretensi. Ini bertentangan langsung dengan seni akademis dari semua jenis (konservatif atau avant garde). Fotorealisme telah bertahan bukan hanya karena murni dan koheren secara konseptual, tapi juga karena berhasil tetap konsisten ,” tulisnya dalam katalog pameran.

Pameran “Lens to Eye to Hand: Photorealism 1969 to Today” akan digelar hingga 21 Januari 2018. Karya-karyanya dijamin akan membuat Anda melihatnya dua kali saat melihat karya satu ke karya lainnya.