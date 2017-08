Ikut New York Fashion Week, Bos First Travel Anniesa Hasibuan Jadi Sorotan, setelah Itu...?

BOS first travel, Anniesa Hasibuan, belakangan sedang jadi sorotan lantaran kasus penipuan yang menerpa. Kendati demikian desainer kondang tersebut pernah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

Dua tahun berturut-turut, tepatnya pada September 2016 dan Februari 2017, dirinya tampil sebagai desainer Indonesia di pekan mode berskala Internasional, New York Fashion Week.

Khusus tahun ini saja, Anniesa menghadirkan koleksi busana Muslim yang diperagakan oleh model-model yang dikenal sebagai imigran dan keturunan imigran.



Dengan tema drama yang terinspirasi dari kehidupan wanita dan konsep rancangannya yang mengarah ke modest wear atau busana Muslim, membuat nama Anniesa makin dikenal.





“Saya ambil tema ‘drama’ karena terinspirasi dari kehidupan seorang wanita, yang mempunyai berbagai macam karakter, mulai dari perasaan yang sangat sedih, senang, bahagia, complicated dan terselip sisi strong-nya, sisi kekuatan seorang wanita,” ujar Anniesa ketika diwawancarai VOA.

(Foto: Anniesa saat di New York Fashion Week 2016)

Saat ini, situasi berbalik ketika para calon jemaah umrah yang tak kunjung diberangkatkan mulai memadati kantor pusat First Travel di Jalan TB Simatupang Jakarta dan juga butik Anniesa Hasibuan di Mampang Prapatan Jakarta. Polisi pun menangkap kedua pemilik First Travel.



Selain melakukan penyelidikan bekerjasama dengan beberapa badan terkait, antara lain Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, polisi juga membentuk semacam pusat krisis untuk memfasilitasi para korban.



Polisi, lewat pusat krisis ini berupaya mengembalikan paspor calon jemaah dan memberikan informasi lebih rinci tentang kasus hukum First Travel. Tentunya warga yang ingin mengambil paspor diminta menyertakan fotokopi KTP, bukti pembayaran dan bukti pendukung lain