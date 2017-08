Hore! Gigi Hadid Dipastikan akan Tampil di Runway Victoria's Secret Fashion Show 2017

KABAR bahagia tengah menyelimuti perasaan Gigi Hadid. Bagaimana tidak, untuk ketiga kalinya Gigi Hadid kembali mewarnai panggung Victoria’s Secret Fashion Show 2017.

Ya, dari sederet nama model Victoria’s Secret Fashion Show 2017 yang telah dirilis, nama Gigi Hadid memang sempat tidak tercantum di dalamnya. Namun, kini, misteri tersebut terjawab sudah melalui unggahan di akun Instagram sang model.

“Forever and ever and ever a dream come true to be asked back to the VS show!!! Thank you my friends @ed_razek @10 magazine @johndavidpfeiffer @monica.mitro for another unforgettable opportunity; every aspect makes me feel like a dreaming kid again (as shown here at last year’s fitting, by @jeromeduran)! @victoriassecret #VSFS2017,” tulis Gigi di sisi keterangan video bernuansa hitam putih tersebut.

Gigi siap bergabung dengan adiknya, Bella Hadid, yang telah lebih dulu mengonfirmasi keikutsertaannya dalam fashion show pakaian dalam tahunan tersebut. Bella mengonfirmasi keikutsertaannya melalui akun Instagram belum lama ini.

“Aku sangat senang!! Terima kasih @monica.mitro@10magazine @johndavidpfeiffer dan tentu saja @ed_razek + semua orang dalam tim yang membuat mimpi ini kembali jadi nyata… Aku merasa gila bisa mendapat kesempatan menjadi bagian dalam show ini lagi… ,” tulis Bella di sisi keterangan foto.

“Berjalan di Victoria’s Secret Fashion Show aku merasa senang, sehat, dan terhormat. Aku tak sabar menunggu pengalaman menyenangkan lainnya!!! Selamat untuk para perempuan yang juga akan berjalan denganku. Aku tak sabar! Peluk,” lanjutnya.

Keduanya kembali mendapat kepercayaan tampil di fashion show Victoria’s Secret 2017 yang rencananya akan digelar di Shanghai, China, pada Desember mendatang. Ini akan menjadi fashion show ketiganya bersama merek lingerie tersebut.

Sementara itu, belum ada tanda-tanda bahwa Kendall Jenner akan mengikuti jejak kedua sahabatnya itu. Apakah Kendall Jenner akan tampil dalam fashion show tersebut? Well, kita tunggu saja, ya.