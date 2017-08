Perhatikan Waktu Penyimpanan Keju Berdasarkan Jenisnya, dari yang Keras hingga Keju Lunak

ANDA pecinta keju? Kalau iya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lantaran beberapa jenis keju memerlukan perlakuan yang berbeda sehingga bisa lebih tahan lama saat disimpan.

Selama ini banyak orang berfikir menyimpan keju itu susah karena mudah basi. Padahal, tidak demikian jika menyimpannya dilakukan dengan benar.

Lalu, bagaimana sebaiknya meniyimpan keju? Berikut 3 cara menyimpan keju sesuai jenisnya, seperti dilansir ABC.

1. Keju Keras

Paket keju keras yang tidak dibuka seperti parmesan atau cheddar dapat disimpan di lemari es selama dua hingga empat bulan atau delapan bulan jika disimpan dalam freezer. Setelah dibuka, keju keras umumnya aman dikonsumsi selama enam minggu.

2. Gruyere

Keju gruyere dan keju lainnya yang tidak terlalu keras atau lunak dapat disimpan di lemari es selama dua atau tiga minggu setelah dibuka, atau dua bulan jika disimpan dalam freezer. Hanya saja dengan catatan, jika paketnya tidak tersentuh.

3. Keju Lunak

Keju lunak yang mengandung uap air paling banyak ini tidak bisa disimpan lama. Jadi, harus dimakan dalam waktu dua minggu setelah dibuka. Ini termasuk brie, feta, dan camembert.

Sementara, semua orang pasti ingin kejunya tetap berkualitas. Tapi secara alami, keju merupakan makanan sensitif yang cepat rusak jika tak ditangani dengan baik.

Ditemui di Jakarta, Endang Indriani seorang penulis buku masak dan food blogger mengatakan menyimpan keju memang terbilang susah-susah gampang dan tricky. "Kalau kejunya utuh, simpan di tempat penyimpanan yang berpori. Selain itu bisa dibungkus pakai kertas roti. Bungkus yang rapat," kata pemilik blog kuliner "Just Try and Taste" ini.

Membungkus keju dengan kertas roti bisa membuat keju tetap mendapat udara untuk 'bernapas'. Tak hanya itu, keju juga bisa dibungkus dengan plastik wrap atau alumunium foil jika masa penyimpanannya ingin lebih lama.

Dengan cara ini keju bisa bertahan dengan masa simpan lebih panjang. "Bisa lebih lama, jangka waktunya tergantung suhu lemari es, jenis dan kondisi keju. Karena keju yang sudah dibuka cuma kuat tiga sampai 5 hari saja," tutup Endang.