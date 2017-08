Ya Ampun, Ada Donat Rasa Chicken Wings, Seperti Ini Wujudnya

KABAR bahagia bagi penggemar camilan, khususnya donat. Berkat kreativitas, kini hadir donat dengan berbagai macam topping.

Dilansir dari Tastemade, sebuah kedai makanan yang menawarkan beragam varian donat di kawasan New York, The Doughnut Project menghadirkan varian baru yakni chicken wings doughnut.

Menariknya, kudapan ini hadir dengan rasa yang berbeda. Layaknya chicken wings, donat ini memiliki rasa yang pedas dan tak biasa.

Hadirnya donat ini pun dikabarkan terinspirasi dari saus sambal pedas Hot Ones dari First We Feast sebagai glaze dan taburan kulit ayam goreng krispy dan potongan keju. Donat ini pun diklaim memiliki rasa yang nikmat dan menggugah selera.

Sebuah toko pastry asal Los Angeles, Amerika Serikat, berhasil menciptakan inovasi terbaru yang mengombinasikan dua makanan lezat tersebut atau dikenal dengan sebutan doughnut ice cream.

Secara rinci, doughnut ice cream terbuat dari adonan donat yang telah diisi oleh beberapa scoop ice cream. Banyak yang mengklaim bahwa cita rasa doughnut ice cream lebih lezat dibandingkan dengan donat pada umumnya.

Jika dilihat sekilas, doughnut ice cream memang tampak seperti olahan ice cream sandiwch namun tanpa melewati proses pressed dan sealed yang bertujuan agar es krim tidak keluar dari adonan donat.