Minum Air Mineral Hingga Diet Seimbang, Pola Makan Sehat ala Taylor Swift

PENYANYI cantik, Taylor Swift kembali hangat menjadi pembicaraan di banyak media. Akan tetapi kali ini, bukan hanya karena drama dengan rapper sekaligus desainer terkenal, Kanye West namun juga kurang lebih karena ia baru saja merilis lagu terbarunya yang berjudul “Look What You Made Me Do”.

Sebagai seorang penyanyi terkenal yang kerap melakoni tur konser dunia, Tay-Tay, begitu ia akrab disapa pastinya harus menjaga bentuk tubuh dan staminanya setiap saat agar bisa selalu tampil prima. Nah, jadi penasaran kan sebetulnya bagaimana sih pola makan si cantik berambut pirang ini?

Pertama untuk menu sarapan, Taylor memilih untuk mengonsumsi comfort food khas Amerika Selatan yakni dengan menyantap telur, biskuit, dan sosis. Namun, jika sedang agak luang alias tidak sedang menjalani tur dunia. Taylor diketahui suka mengonsumsi crepes buckwheat, ham, keju parmesan, sampai telur goreng sebagai menu makanan yang pertama kali ia konsumsi setelah bangun di pagi hari.

Hari-hari Taylor yang sibuk, ternyata tidak bisa dilepaskan dari dosis kopi. Sebagai pecinta kopi, sebagaimana diwarta Spoonuniversity, Selasa (29/8/2017) Taylor tidak bisa melewati hari tanpa segelas minuman latte. Dara kelahiran 1989 ini diketahui tidak bisa melewati hari tanpa meminum skinny vanilla latte favoritnya dari gerai kopi ternama, Starbucks. Akan tetapi, jika di akhir pekan ia tidak ragu untuk mencoba-coba minuman rasa baru dengan mencicip pumpkin sspice latte.

Kecintaannya dengan kopi tersebut, dibarengi Taylor dengan kebiasaan sehatnya dalam mengonsumsi air mineral. Pasalnya, dalam sehari salah satu sahabat Selena Gomez ini paling tidak menenggak hingga 10 botol air mineral. Menariknya, karena kebiasaan sehat satu ini Taylor pun sampai dijuluki alien oleh para sahabat-sahabatnya karena mengonsumsi air mineral dalam jumlah yang banyak.

Untuk pola makan seimbang, layaknya banyak selebrita lainnya. Taylor pun menganut pola makan enak di akhir pekan. Sebab, untuk menu hidangan sehari-hari ia biasanya hanya akan menyantap sederet menu makanan sehat seperti salad, yogurt, dan sandwich.

Dengan pola makan seimbang dan kebiasaan banyak mengonsumsi air mineral yang dijalani oleh Taylor , maka tak heran tubuh Taylor tetap langsing ideal dan penuh stamina ketika sedang beraksi di atas panggung.