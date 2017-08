Time Machine Museum of Miniatures, Sarana Edukasi dari Ratusan Benda Mini

BERLIBUR dengan mengunjungi museum jadi kegiatan yang tidak hanya menyenangkan dan seru. Pasalnya, pergi ke museum juga dapat menambah wawasan dan menumbuhkan rasa keingintahuan anak-anak. Ada banyak museum dihampir setiap kota di dunia. Jenis-jenis museum tersebut ada yang menyimpan benda-benda bersejarah hingga benda-benda yang berbau horor dan mistis. Namun, tiap museum pasti memberikan pengalaman tersendiri.

Salah satu museum unik yang ada di Arizona, Amerika Serikat adalah Mini Time Machine Museum of Miniatures. Museum yang menyimpan benda-benda kecil, tapi memiliki sebuah kisah yang sangat besar. Mini Time Machine Museum of Miniatures akan memberikan pengunjungnya sensasi serta pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan seumur hidup mereka, karena museum ini akan membawa pengunjung melalui ruang, waktu dan imajinasi melalui pengamatan pada masing-masing karya seni yang terbilang unik.

Setiap setting figur yang berukuran mini, memiliki cerita tersendiri untuk diceritakan dan disampaikan pada pengunjung, serta akan mendorong pengunjung yang berasal dari generasi tua maupun muda untuk menggunakan imajinasi mereka. Museum yang uniknya tiada tandingannya ini, dapat menciptakan pengalaman indrawi nan interaktif, serta mampu memberikan kilasan sejarah dan budaya dengan bertemu makhluk-makhluk fantastis.

Melansir dari Atlas Obscura, Selasa (29/8/2017), Mini Time Machine Museum of Miniature Museum merupakan lokasi penyimpanan bagi 275 buah rumah miniatur, kamar, artefak dan patung-patung yang ditampilkan dalam tiga pameran menawan, diantaranya yaitu Enchanted Realm, History and Antique Gallery and Exploring the Wolrd.

Dalam set The Enchanted Realm menampilkan makhluk hutan, desa salju, istana peri, penyihir dan artefak mistis. Set mini ini menceritakan sebuah kisah unik dan berunsur magis. Sedangkan The History Gallery, berisi hal-hal yang mewakilkan berbagai periode waktu dan memberikan orang yang mengamatinya bagai melihat kilasan sejarah. Set ini juga menampilkan kecanggihan dan teknik berubahnya set dari waktu ke waktu. Pameran set The History Gallery merupakan yang tertua di Amerika Serikat, karena dibuat pada 1775.

Pendiri museum, yaotu Patricia dan Walter Arnell telah menjadi kolektor miniature pada 1979 ketika mereka pindah ke Tucson, Arizona. Awal terbangunnya museum tersebut karena Arnells membayangkan sebuah cara untuk menampilkan koleksinya dengan nilai yang kreatif, mendidik dan interaktif. Untuk itu, sekarang jadilah Time Machine Museum of Miniatures.