Waduh! Netizen ''Kesurupan'' Baby Shark do do, do do do do, Kepoin Yuk...

JAGAT maya belakangan ini dihebohkan dengan ramainya video viral yang menggemaskan. Lantunan musik anak-anak menjadi backsounds dari challenge yang lagi booming di media sosial. Ya, #BabySharkChallenge namanya. Sudah coba?

Sebelumnya, yuk kenalan dulu dengan pencetus video tersebut. Lagu bernuansa ceria itu pertama kali dibawakan di saluran khusus yang dibuat perusahaan asal Korea Selatan, Smartstudy. Dalam saluran yang bernama Pinkfong itu, disuguhkan lah video Baby Shark do do, do do do do pertama kali. Video itu sebetulnya adalah bentuk edukasi yang menyenangkan khusus untuk anak balita.

Video tersebut kental rasa balitanya. Mulai dari irama lagu yang ceria sampai secara visual, video tersebut penuh dengan warna-warni. Menyenangkan sekali melihatnya! Karena itu, saluran tersebut langsung disukai banyak netizen, mulai dari anak-anak sampai orangtua. Nama Pingfong pun langsung populer setelah merilis video itu di 2016.

Nah, yang membuat video ini semakin viral di media sosial adalah gerakan anak-anak yang menggemaskan. Ya, tarian yang diberi nama sesuai dengan judul lagunya itu pun banyak disukai netizen. Sederhana tetapi seru untuk dicoba. Alhasil, belakangan ini media maya ramai dengan tagar #BabySharkChallenge. Tak terkecuali di Indonesia.

Beberapa publik figure pun langsung ikut-ikutan menjajal keseruan #BabySharkChallenge. Salah seorang artis yang ikutan adalah Arsy Hermansyah. Ya, anak dari pasangan Ashanty dan Anang Hermansyah itu terlihat ceria menirukan tarian Baby Shark do do, do do do do. Tak ketinggalan, kakak perempuannya, Aurel Hemansyah pun terlihat menikmati tarian tersebut.

Video Arsy dan keluarganya ikutan #BabySharkChallenge diposting di channel Hijau Musik milik Anang Hermansyah. Viewers dari video tersebut pun sekarang sudah mencapai 585 ribu penonton di Youtube.

Dalam video tersebut, awalnya Arsy berjoget seorang diri. Kemudian, Ashanty pun ikut tampil disusul dengan Anang. Akhirnya mereka bertiga pun berjoget bersama. Tak ketinggalan Aurel yang saat itu berbusana serba biru pun in frame bersama dengan yang lainnya.

Selain keluarga Anang Hermansyah, beberapa public figure lainnya yang menjajal video tersebut adalah vlogger arief muhammad, Instagrammer @dimaasagr, artis boby tince, dan beberapa akun Instagram lainnya. Bahkan, anggota kepolisian RI Krishna Murti pun tidak mau ketinggalan untuk menjajal video tersebut. Penasaran bagaimana video tersebut? Tertarik untuk ikutan #BabySharkChallenge ? Ditunggu postingannya!