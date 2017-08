Terkuak! Rahasia Awet Muda Song Hye Kyo, Makan Sup Labu & Mandi Air Hangat

Pada usianya yang telah menginjak 35 tahun Song Hye Kyo masih terlihat cantik dan segar. Bagi Hye Kyo, penampilan dan kesehatan sangatlah penting.

Untuk mempertahankan keduanya, Hye Kyo menjalani gaya hidup sehat. Seperti apa cara aktris cantik ini menjaga kesehatan? Calon istri Song Joong ki ini menghindari makanan seperti cokelat, soda dan teh hitam. Sebaliknya, Hye Kyo memperbanyak konsumsi buah, sayur, dan telur.

Ia juga suka sekali mengonsumsi sup labu yang memiliki manfaat kesehatan dan kecantikan. Hye Kyo juga tidak mengonsumsi makanan cepat saji atau minuman ringan.

Dia juga memilih konsumsi ikan ketimbang daging. Konsumsi air putih yang cukup juga menjadi rahasia kecantikan Hye Kyo. Hye Kyo mengaku selalu meluangkan waktunya untuk berolahraga, bahkan sejak debutnya di dunia hiburan Korea.

Ia selalu menyempatkan diri untuk berolahraga 4 kali dalam sepekan. Ia selalu melakukan peregangan selepas makan malam agar tubuh langsingnya tak melar. Olahraga yang rutin dijalaninya adalah berenang, figure skating, pilates , yoga, spinning, dan kickboxing .

Relaksasi juga menjadi salah satu kunci kecantikan dan kesehatan Hye Kyo. Ia selalu melakukan relaksasi dengan mandi air hangat yang telah ditambah rempah-rempah seperti lavender. Selain membuat rileks, lavender terbukti dapat menghilangkan kelelahan dan stres yang kerap dirasakannya sebagai salah satu artis dengan bayaran tertinggi di Korea.

Pasangan Berpengaruh Korea

Pernikahan Song Hye Kyo dan Song Joong Ki tak hanya membuka lembaran baru bagi mereka. Keduanya majalah Forbes Korea 2017 juga disebut-sebut sebagai pasangan selebriti berpengaruh di negara tersebut.

Melalui peran mereka di Decendant of The Sun (DOTS), Song Song Couple juga diganjar President’s Award dalam acara Korean Popular Culture and Arts Awards 2016 . Bahkan, baru-baru ini film Song Jong, The Battleship Island, juga meraih kesuksesan. Film yang dirilis pada 3 Agustus lalu tidak saja laris di Korea, juga menjadi salah satu film box office di Amerika Serikat sebagaimana diberitakan KpopHerald .

Jika menengok ke belakang, tidak sedikit prestasi yang ditorehkan keduanya di industri hiburan. Bahkan, perempuan yang lahir pada 22 November 1981 ini tidak jarang disebut-sebut sebagai ratu drama. Ini karena drama yang dibintanginya sering kali mendapat kesuksesan tidak saja di Korea, juga menarik perhatian penonton Tanah Air.

Sebut saja Auntumn in My Heart, All in, Hotelier, Full House, The World That They Lived, That Winter The Wind Blows , dan tentunya DOTS. Sementara, beberapa film yang dibintanginya, yaitu My Girl and I, Hwang Jin Yi, A Reason to Live, The Grandmaster , My Palpitating Life, dan The Queens .

Aktris berusia 36 ini pun selama berkarier di seni peran telah diganjar beberapa penghargaan, mulai best new actress, best actress, popularity award, hingga memperoleh daesang atau grand prize di beberapa penghargaan.

Song Joong Ki sempat dikenal sebagai salah satu anggota tetap dari variety showe populer Korea, yaitu Running Man. Selain itu pernah menjadi pembawa acara dalam acara Music Bank di KBS . Beberapa drama yang membuatnya dikenal, antara lain Sungkyunkwan Scandal, Deep Rooted Tree, Innocent Man, dan DOTS .

Film yang dibintanginya antara lain Penny Pinchers, A Werewolf Boy, Batleship Island, dan masih banyak lagi. Penghargaan yang diraihnya, yaitu top excellence award , favorite actor, style icon, dan juga daesang.

Kisah Cinta Drama yang Menjadi Kenyataan

Cerita apik drama Decendant of The Sun (DOTS ) tidak saja membuat drama ini ditonton banyak penggemar drama Korea di seluruh penjuru dunia, juga berpengaruh kepada tokoh utamanya. Chemistry yang dibangun antara Song Hye Kyo dan Song Joong Ki sukses membuat para penonton menjadi baper (terbawa perasaan).

Para penggemar berharap bahwa apa yang terjadi di dalam drama dapat menjadi kenyataan. Adanya sebutan Song Song Couple tidak lepas dari harapan bahwa keduanya dapat menjadi pasangan kekasih. Bak mimpi yang menjadi kenyataan, pada 5 Juli 2017 agensi yang menaungi keduanya, Blossom ent dan United Artist Agency, membuat pernyataan gabungan bahwa artisnya akan menikah pada akhir Oktober 2017 mendatang.

Banyak pihak yang merasa terkejut dengan pengumuman ini. Pasalnya, meski sempat dikabarkan menjalin hubungan, keduanya terus membantah. Bahkan, terakhir kali pasangan ini terpergok berlibur di Bali dan tetap membantah adanya hubungan di antara keduanya. Tak lama setelah pengumuman tersebut, pasangan beda usia ini pun menyapa penggemar dengan menulis surat dan dipublikasikan melalui fancafe resmi.

Dalam surat tersebut, baik Song Hye Kyo maupun Song Joong Ki meminta dukungan atas keputusannya untuk menikah.