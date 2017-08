Cuek dan Simpel, Gaya Calon Suami Raisa, Hamish Daud Kalau Lagi Berpetualang

BAGI para pencinta film-film Indonesia, nama Hamish Daud memang sudah cukup familiar. Ya, Hamish memang bisa dikatakan sebagai salah satu aktor muda yang sedang bersinar namanya.

Sederet judul film sudah ia berhasil bintangi, mulai dari Supernova, Rectoverso, Love You Love You Not, hingga Trinity The Nekad Traveler. Selain sebagai aktor dan bintang iklan, Hamish sebelumnya sudah dikenal sebagai salah satu pembawa acara petualangan di salah satu stasiun televisi swasta.

Pria yang juga berprofesi sebagai arsitek ini, telah lama dikenal sebagai seorang pria yang hobi berpetualang ke banyak tempat. Mulai dari keliling mengeksplore alam Indonesia hingga ke mancanegara. Penasaran kan seperti apa sih gaya berbusana pria yang siap meminang Raisa pada 3 September 2017 mendatang ini ketika sedang berpetualang ke banyak tempat? Simak rangkuman Okezone, Rabu (30/8/2017) berikut ini.

Kalimantan Timur

Saat menyambangi Kalimantan Timur, untuk kebutuhan proses syuting acara berpetualangnya pada akhir Juli lalu. Hamish terlihat mengenakan busana yang sangat simpel, yakni hanya berupa potongan kemeja model lengan panjang warna red wine yang dipadukan dengan celana panjang khaki. Aksesoris yang melengkapi penampilannya kala itu pun, hanya arloji hitam dan tentu saja cincin pertunangannya yang berwarna emas melingkar di jari manis sebelah kiri.

Budapest

Pada sekitar awal tahun lalu, Hamish berkesempatan untuk mengunjungi Budapest. Ketika berada di Budapest, ia mengunjungi tempat bernama Chain Bridge dan kala itu karena masih musim dingin maka Hamish pun memilih coat untuk membungkus tubuhnya. Dalam foto yang diunggah oleh Hamish ke dalam akun Instagram pribadinya, Hamish terlihat bergaya kasual lewat balutan coat hitam berpadu dengan celana jeans warna biru dan topi kupluk atau beanie warna hitam, serta sepasang sepatu bertali warna coklat gelap.

Tabanan

Mengunjungi Tabanan, Bali pria kelahiran 8 Maret 1980 ini berpakaian lebih santai lagi mengingat pulau Dewata memang memiliki hawa udara yang panas dan terik. Kali ini Hamish hanya mengenakan kemeja lengan pendek warna abu-abu terang dan celana pendek selutut warna hitam dan arloji serta tas ransel warna kombinasi hitam dan abu-abu. Bahkan untuk alas kaki pun, ia hanya mengenakan sepasang sandal jepit.

Gunung Rinjani

Sebagai seorang petualang sejati, rasanya memang belum lengkap jika belum mendaki gunung. Berkesempatan untuk mendaki gunung Rinjani, sekitar tahun lalu Hamish kala itu bergaya dengan outfit berupa hoodie jacket warna navy blue yang dipadankan dengan celana kargo warna krem dan sepatu gunung. Menyempurnakan penampilannya kala itu, Hamish pun tidak lupa untuk mengenakan kacamata dengan lensa berwarna yang membuat gaya Hamish walaupun simpel namun terlihat tetap stylish.