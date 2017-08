Kini Ada Lipstik dengan Tema " Game of Thrones" yang Bikin Gemas!

DUNIA kecantikan tampaknya tak luput dari demam serial drama televisi bergenre drama fantasi asal Amerika Serikat, Game of Thrones. Ya, setelah penggemar atau pecinta Game of Thrones dikejutkan dengan koleksi kuas make-up, kini muncul lipstick bertema serial yang dibintangi aktris Emilia Clarke itu.

Ya, produk make-up ini dirilis oleh Storybook Cosmetics. Lipstik dengan kemasan bersisik naga ini memang tergolong unik. Di akun Instagram resminya, pihak Storybook Cosmetics sudah mengumumkan perilisan koleksi lipstik ini.

“Memperkenalkan Lipstik Naga Storybook Cosmetics kami! Ini terinspirasi dari semua teman-teman kami yang ‘bernapas api’ dan akan diluncurkan pada musim gugur 2017! PENTING! Ini adalah kreasi original, tidak disponsori, di-endorse, atau dilisensi oleh karya tulis atau seni yang sudah ada,” tulis pihak Storybook Cosmetics di sisi keterangan foto.

Bentuk lipstik itu sendiri sama halnya seperti lipstik batang pada umumnya. Namun, di permukaan wadahnya memang menyerupai sisik naga. Kemasan lisptik ini hadir dengan tiga pilihan warna yang berbeda, yaitu silver, emas, dan rose gold. Sementara, warna lipstiknya sendiri hanya tersedia satu warna, merah klasik.

Sayangnya, lipstik ini memang masih belum bisa dimiliki dalam waktu dekat lantaran masih dalam tahap pengembangan. Menurut pihak Storybook Cosmetics, lipstik ‘Game of Thrones’ bisa diperoleh tahun depan. Dan, belum ada penjelasan berapa kocek yang harus dikeluarkan untuk satu buah lipstik ini.

“Lipstik naga kami membutuhkan perbaikan dan prototype kami akhirnya sudah selesai dan diakui! Kami berharap bisa menjual produk ini saat musim liburan tahun ini, tapi sepertinya akan dijual tahun depan,” ujar pihak Storybook Cosmetics.

Sebelum muncul lipstik, merk kosmetik lain lebih dulu merilis kuas rias yang juga terinspirasi dari ‘Game of Thrones’. Koleksi edisi terbatas yang dirilis oleh lini kecantikan The Catch 96 ini terdiri dari delapan kuas berhiaskan emblem menyerupai lambang Game of Thrones, seperti Stark, Greyjoy, Lanniester, Tully, Targaryen, Baratheon, Arryn, dan Tyrell. Demikian seperti dilansir Allure, Rabu (30/8/2017).