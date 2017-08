10 Trik Biar Tidak Rugi saat Makan di Restoran 'All You Can Eat', Jangan Datang dengan Perut Lapar

RESTORAN berkonsep All You Can Eat sangat cocok bagi mereka atau Anda yang memang doyan makan banyak.

Sayangnya, tidak sedikit orang justru menyia-nyiakan kesempatan ini. Alih-alih mencoba dan makan sebanyak mungkin, mereka justru jadi terlalu cepat kenyang; bahkan merasa mual. Pun itu sebabnya, makan di restoran all you can eat, sebenarnya butuh strategi khusus. Apa saja?

1. Gunakan Pakaian yang Cukup Longgar

Percaya atau tidak, baju yang Anda kenakan sebenarnya cukup berpengaruh terhadap kemampuan perut menampung makanan. Itu sebabnya, agar tidak cepat terasa penuh dan sesak, kenakan pakaian yang sedikit longgar, ya.

2. Jangan Datang dengan Perut Kosong

Saking enggak mau rugi, Anda mungkin akan datang dengan perut yang benar-benar kosong dan lapar. Hal ini tentu satu strategi yang salah. Pasalnya, dengan perut kosong, organ pencernaan akan menyusut dan tidak lagi memiliki kapasitas cukup untuk menampung banyak makanan. Apalagi, jika Anda memiliki riwayat penyakit maag…

3. Sedikit Olahraga

Sebelum siap “berperang”, Anda tetap bisa, kok, makan seperti biasa. Hanya saja, cobalah untuk mengurangi porsinya. Setelahnya, cobalah untuk “membakar” makanan lagi, dengan sedikit berolahraga.

4. Makan yang Anda Suka

Semakin banyak makanan yang tersedia; semakin besar pula keinginan orang untuk mengambil dan menyantap semaksimal mungkin. Padahal, bisa jadi tidak semua makanan sesuai dengan selera mereka. Jadi, hanya pilih makanan yang Anda sukai, dan bisa disantap dengan nikmat, ya.

5. Pilihlah yang Mahal

Jangan terlalu fokus pada satu makanan yang bisa membuat Anda kenyang. Selain tidak variatif; hal ini tentu akan cepat membuat perut penuh, bukan?

Nah, demi menambah pengalaman—Anda bisa memilih makanan yang mahal (atau setidaknya tidak bisa dengan mudah dibeli selain di restoran all you can eat). Ini adalah satu tips makan di restoran all you can eat, terlebih bagi Anda yang enggak mau rugi!