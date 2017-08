Panas atau Dingin Che, Dessert Segar & Murah Meriah dari Vietnam

SALAH satu daya tarik Vietnam ada pada street foodnya. Tak cuma makanan beratnya yang digandrungi para traveler, namun juga dessertnya. Che yang berarti dessert dalam bahasa Vietnam merupakan dessert yang segar, sehat dan cocok disantap pada saat akhir sesi makan.

Che yang berarti dessert dałam bahasa Vietnam telah menjadi bagian dari dunia kuliner Vietnam sejak dulu. Che dihidangkan di restoran maupun di pinggir jalan. Ia bisa dinikmati panas maupun dingin sesuai selera dan cuaca. Salah satu tempat yang cocok untuk menikmati che adalah di jejeran street food Old Quarter.

Dessert khas Vietnam ini terdiri dari banyak jenis, seperti puding, minuman dan juga sup. rasanya pun berbeda - beda. Salah satu jenis yang bisa ditemukan di Old Quarter adalah che ba ba. Dessert berjenis sup ini terdiri dari bermacam bahan seperti taro, ketela, kentang manis, mutiara dan santan. che ba ba disajikan dalam mangkuk dan ditaburi wijen panggang dan kacang. Rasanya creamy, manis dan enak baik saat disajikan panas maupun dingin. Semangkuk che ba ba di kios pinggir jalan Old Quarter harganya 15.000 Dong atau sekira Rp7.500 saja.

Dessert berjenis sup kental lainnya adalah che chuoi. Sup ini terdiri dari pisang, mutiara , santan dan ditaburi dengan kacang. Rasanya manis, creamy dan kental. Hampir terasa seperti puding. Harganya sekitar 10.000 Dong atau sekira Rp5.000.

Satu dessert lainnya yang sangat populer adalah che ba mau yang berarti 3 warna. Dinamakan demikian karena dessert ini terdiri dari 3 warna yaitu merah, hijau tua dan hijau yang berasal dari kacang merah, kacang hijau tumbuk dan jelly. Che ba mau disajikan dalam gelas bersama santan dan es. Che ba mau sangat populer di Vietnam karena warnanya yang cantik, rasanya manis serta pas untuk menghilangkan dahaga saat cuaca panas. Dessert ini mudah ditemukan di restoran, kedai dessert maupun kaki lima. Segelas che ba mau dihargai 10.000 Dong atau sekira Rp5.000.

Bila Anda menyukai puding sebagai dessert cobalah che bap. Che bap yang cocok dinikmati panas maupun dingin ini terdiri dari beras ketan, jagung manis, santan dan ditaburi dengan wijen. Che bap bisa disantap sebagai dessert atau sekedar snack. Semangkuk che bap harganya 10.000 Dong atau Rp5.000.

Beberapa dessert vietnam memang terlihat mirip dengan dessert khas Taiwan yang sempat booming di Indonesia beberapa waktu lalu. Hal ini karena Vietnam mengadopsi kultur Tiongkok akibat dijajah selama ribuan tahun.

Nah, Che manakah pilihan anda?. Jangan lupa mencobanya saat berwisata ke Vietnam ya.