IDUL ADHA 2017: Rayakan Lebaran Haji, Sederet Negara Ini Siapkan Hari Libur Panjang! Indonesia Tercepat Cuma 1 Hari

SEBELUM merayakan sebuah hari raya, biasanya umat Islam harus menanti keputusan sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama beserta jajarannya. Dalam sidang yang melibatkan beberapa kalangan, seperti organisasi masyarakat Islam, akademisi, dan perwakilan Kementerian Agama tersebut, membahas penentuan tanggal perayaan melalui hilal.

Pada peringatan Idul Adha kali ini, berdasarkan informasi yang dihimpun Okezone, Rabu (30/8/2017) dari berbagai sumber, hilal sudah dipastikan terlihat melalui dua pandangan. Sehingga, 1 Zulhijah akan jatuh pada Rabu, 23 Agustus 2017 dan Hari Raya Idul Adha yang diperingati 10 Zulhijah akan jatuh pada Jumat, 1 September 2017.

Hari Raya Idul Adha yang menjadi salah satu hari besar bagi umat Islam tersebut, merupakan sebuah hari untuk mengingat pengorbanan yang dilakukan Nabi Ismail a.s dan Nabi Ibrahim a.s. Keduanya sangat taat melaksanakan perintah Allah. Melalui sebuah mimpi, Nabi Ibrahim a.s diperintah untuk menyembelih anaknya, yang baru ia dapatkan setelah penantian sekian lama.

“Nabi Ibrahim lama tidak memiliki anak, hingga usianya menginjak 40 tahun ia baru punya anak, yaitu Nabi Ismail, setelah berdoa tidak pernah putus pada Allah SWT. Akan tetapi, setelah Nabi Ismail menginjak usia-usia remaja, Nabi Ibrahim mendapat mimpi dari Allah untuk menyembelih putra satu-satunya itu,” ucap Ustadzah Maswanih, saat diwawancarai Okezone, Selasa (29/8/2017), setelah memimpin sebuah pengajian rutin di kawasan Ciledug, Tangerang.

Untuk menyambut dan memperingati Hari Raya Idul Adha yang selalu diperingati setiap 10 Zulhijah tiap tahunnya, masing-masing negara memiliki hari libur yang berbeda. Di negara-negara Arab, biasanya lebih meriah saat merayakan Idul Adha ketimbang Idul Fitri, karena mengingat pengorbanan dan ketaatan Nabi Ibrahim serta anaknya yaitu Nabi Ismail.

Melansir dari Al Jazeera, Rabu (30/8/2017), berikut daftar negara-negara dengan hari libur Idul Adhanya.

Arab Saudi menyiapkan hari libur selama 12 hari. Hari libur tersebut mencakup hari-hari penting dari proses haji. Negara-negara Teluk Arab seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Oman, memiliki hari libur sebanyak sembilan hari. Aljazair, Mesir, Irak, Yordania dan Sudan juga memiliki hari libur nasional untuk memperingati Hari Raya Idul Adha selama sembilan hari. Turki pun hanya memiliki hari libur menyambut dan memperingati Hari Raya Idul Adha sebanyak sembilan hari. Azerbaijan, Tunisia, Maroko, Nigeria, memiliki hari libur tidak selama negara yang lainnya karena hanya terdapat empat hari libur memperingati Idul Adha. Ghana, Pakistan, Filipina, Singapura, dan Indonesia, jadi negara yang paling cepat memiliki hari libur untuk memperingati Hari Raya Idul Adha yakni cuma tiga hari. Di Indonesia bisa dipastikan hanya 1 hari, terhitung 3 hari itupun karena bertepatan dengan akhir pekan.

