Warna Lidah Jelaskan Kondisi Kesehatan Anda, Mulai dari Merah Muda, Pucat hingga Putih

LIDAH merupakan indra pengecap yang bisa membuat Anda merasakan makanan atau minuman yang dikonsumsi. Selain untuk mengecap rasa, ternyata lidah juga bisa untuk memberitahu Anda mengenai kondisi kesehatan tubuh.

Beberapa pengobatan sering menggunakan lidah untuk mendeteksi penyakit. Bagian yang dilihat dari lidah adalah warna, tekstur, dan kelembaban.

"Lidah memiliki banyak pembuluh darah. Apabila aliran air liur konstan terus dibersihkan maka bisa menghambat pembentukan bakteri berbahaya di daerah mulut. Namun, jika seseorang tidak sehat, masalah seringkali bisa dideteksi dengan hanya melihat lidah,” ungkap seorang ahli naturopati Laurence Kirk dari The British College of Naturopath and Osteopathy seperti yang dikutip dari Daily Mail, Kamis (31/8/2017).

Berikut beberapa warna lidah yang menjelaskan kondisi kesehatan Anda;

Merah muda

Lidah yang berwarna merah muda menandakan Anda sehat.

Pucat

Lidah yang berwarna pucat menandakan darah Anda kekurangan hemoglobin dan juga tubuh kekurangan energi. Biasanya kondisi ini disebabkan karena kelelahan. Agar kondisi tetap sehat, Anda bisa mengonsumsi makanan seimbang yang banyak mengandung zat besi seperti daging tanpa lemak.

Merah terang

Warna merah terang pada lidah mengindikasikan tubuh Anda kekurangan nutrisi tertentu terutama zat besi dan vitamin. Selain itu, warna merah terang bisa menandakan ada suatu organ tubuh yang terasa panas.

Sebagai contoh bila seseorang mengonsumsi makanan yang terlalu pedas, lidahnya akan berwarna merah terang dan perutnya seperti terbakar. Itu berarti bisa saja usus merasa panas.

Agar tubuh tidak kekurangan nutrisi, Anda bisa makan daging merah, ikan, kerang, kacang-kacangan dan apricot. Bila makanan Anda terlalu pedas, Anda bisa mengimbanginya dengan mentimun, melon air, dan teh hijau.

Ungu

Coba cek kembali apakah Anda termasuk orang yang kolesterolnya tinggi? Bila iya, kemungkinan lidah Anda akan berwarna ungu. Lidah yang berwarna ungu juga bisa mengindikasikan Anda terkena bronkitis kronis. Seorang ahli herbal China berpendapat apabila lidah berwarna ungu maka terdapat stagnasi darah, sirkulasi yang buruk, dan terlalu banyak gula.

Bintik merah

Apabila lidah Anda dipenuhi bintik merah bisa menunjukkan Anda kekurangan bioflavonoid terutama apabila bersamaan dengan gusi berdarah. Bintik pada lidah bisa juga menandakan adanya konstitusi alergi seperti eksim dan asma.

Putih

Sebenarnya merupakan hal yang normal bila Ada lapisan putih di lidah. Namun apabila lapisan terlalu tebal bisa mengindikasikan Anda mengalami kandidiasis atau sariawan oral.

Biasanya kondisi ini disebabkan akibat penggunaan obat kumur kimia berlebihan atau terlalu banyak menggunakan antibiotik. Selain itu, lapisan putih yang tebal menandakan enzim di perut tidak berfungsi dengan baik saat memecahkan makanan dalam proses pencernaan.