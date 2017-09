Turunkan Berat Badan 30 Kg Perempuan Asal Korea Banjir Pujian, Penampilan Barunya Bikin Iri

HAMPIR setiap wanita ingin memiliki tubuh yang ramping agar lebih percaya diri. Tak bisa disangkal bahwa penampilan fisik seseorang memiliki nilai tersendiri di mata orang lain. Akan tetapi, terlepas dari sekadar usaha untuk memikat orang lain, memiliki tubuh yang beratnya proporsional berdampak positif bagi kesehatan. Mereka yang memiliki berat badan normal memiliki risiko lebih kecil untuk terkena penyakit dibanding orang-orang yang kelebihan berat badan.

Maka dari itu, tak jarang orang yang kelebihan berat badan selalu disarankan untuk menurunkan berat badannya. Sebenarnya, cara untuk mendapatkan berat badan normal sangatlah mudah yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat seperti menjaga pola makan dan rajin berolahraga. Namun belum banyak yang menyadari pentingnya menerapkan pola hidup sehat.

BACA JUGA:

Intip Yuk 4 Deretan Tampilan Elegan Raisa Kenakan Gaun, Wih bak Putri Kerajaan!

Ucapkan Selamat Idul Adha, Syahrini Cetar Pakai Jilbab Rp8 Juta!

Terkadang, keinginan untuk menerapkan pola hidup sehat baru muncul karena memiliki motivasi tertentu. Misalnya saja habis jatuh sakit, mudah lelah bila bergerak, hingga ingin tampil mengagumkan di hadapan orang lain. Hal inilah yang dialami oleh Jeong Ji Soo, seorang gadis asal Korea Selatan. Dilansir dari Korea Boo Jumat (1/9/2017), perempuan ini memutuskan untuk membuang kelebihan berat badannya, entah apa yang memotivasinya.

Awalnya, Ji Soo memiliki berat badan 84 kg dengan tinggi badan hanya 158 cm. Suatu hari ia tersadar untuk meninggalkan kebiasaan buruknya dan menggantinya dengan pola hidup sehat. Ji Soo mulai menyusun menu makanannya setiap hari selama seminggu dengan komposisi yang seimbang. Tak lupa dia rajin berolahraga.

BACA JUGA:

Keren! Karya Desainer Indonesia Tampil di Ajang Bergengsi Collection Premiere Moscow

Pertama Kalinya, Victoria's Secret Fashion Show Digelar di China!

Setelah 6 bulan disiplin berolahraga dan makan sesuai menu rancangannya, Ji Soo berhasil menurunkan berat badannya hingga 30 kg. Kini Ji Soo memiliki bentuk tubuh yang ideal dan tampil cantik. Dia pun tampak lebih bahagia dengan penampilannya yang baru. Walau berat badannya sudah turun banyak, Ji Soo bertekad untuk terus melanjutkan pola hidup sehatnya. Dia pun berusaha untuk selalu mengonsumsi makanan yang sehat.

Ji Soo menceritakan kisah penurunan berat badannya melalui akun Instagram pribadi miliknya @zisu.cug. Banyak pengguna Instagram lainnya yang tertarik dengan kisah Ji Soo. Hingga saat ini dirinya sudah memiliki lebih dari 3.000 pengikut. Di beberapa postingannya yang menceritakan tentang proses penurunan berat badan, Ji Soo kerap mendapat pujian. "Amazing, you are truly a inspiration," tulis akun @laragoingco. Pemilik akun lainnya @nomaj.julia menulis, "Yes! Do what you have to do."