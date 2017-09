Jelang Nikah, Raisa Posting Foto Sungkeman, Netizen: Kuatkan Hamba Ya Allah

TINGGAL hitungan jam Raisa akan menjadi istri sah dari Hamish Daud. Besok keduanya akan mengikat janji suci di Gedung Ayana Midplaza, Sudirman, Jakarta Pusat. Diketahui, Raisa dan Hamish Daud akan melangsungkan akad nikah sekira pukul 09.00 WIB.

Jelang pernikahannya, Raisa mencurahkan isi hatinya, termasuk tentang kehangatan dalam keluarganya selama 27 tahun. Dalam postingan terbarunya, Raisa seperti berpamitan dengan keluarganya, terutama otangtua.

"Sungkeman, pengajian, dan ngeyeuk sereuh dalam kehangatan rumah yang selama 27 tahun ini saya tinggali. So much love, warmth, and memories in this home, and those, I will carry with me to my new home ❤️ ," tulis Raisa dalam postingan akun Instagram, @raisa6690.

Postingan foto akun @raisa6690, bersumber dari @Bridestory.com, David Salim Photography, sudah mendapat banyak komentar beragam. Ada yang mengirimkan doa agar pernikahannya Raisa-Hamish berjalan lancar, ada pula netizen yang siap-siap patah hati karena keduanya akan mengikat janji suci.

@fikri.siahaan Kuatkan hamba ya Allah😥 :v

@roseeyuu Tahan, aku tau ini cobaan. Kuatkan hati anda wkwkw

Postingan ini sudah mendapatkan 464.531 like dari netizen. Tampaknya besok akan menjadi hari patah hati nasional ya

