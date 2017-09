Besok Nikah, Hamish Daud Sudah Tak Sabar Jadi Suami Raisa

PERNIKAHAN adalah momen sakral untuk semua pasangan yang sedang menjalin hubungan untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Berbagai persiapan sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari menuju hari bahagia termasuk persiapan mental.

(Baca Juga: Jelang Hari Pernikahan, Raisa Curahkan Isi Hati tentang Perasaannya yang Campur Aduk)

Begitu juga dengan pasangan Raisa Andriana dan Hamish Daud yang dalam hitungan jam akan melangsungkan prosesi akad nikah. Sama seperti pasangan umumnya, Raisa dan Hamish pun merasakan ketegangan menjelang momen penting dalam hidup mereka.

(Baca Juga: Siapakah Desainer yang Merancang Kebaya Pengantin Raisa di Hari Pernikahan? Ini Prediksinya!)

(Baca Juga: Hamish Daud Pakai Sarung di Upacara Ngeuyeuk Seureuh, Netizen : Adem Liatnya)

Sebelumnya Raisa terlihat mengunggah kumpulan foto saat prosesi siraman melalui akun Instagram pribadinya, @raisa6690. Perempuan berambut panjang ini menuliskan caption yang menyatakan perasaannya campur aduk sebelum hari pernikahannya.

Kini giliran Hamish yang menuliskan perasaannya melalui akun Twitter pribadinya, @hamishdw. Pria yang senang berpetualang ini menulis, "OMG.. 22 hours till I'm a married man! 🤗 💙". Dengan tweet yang ditulisnya, Sabtu (2/9/2017) pukul 11.47, tampaknya Hamish masih tidak memercayai bahwa dia akan menikah. Dia seperti ingin mengekspresikan perasaannya.

(Baca Juga: Tetap Cantik Jelang Pernikahan, Raisa Semakin Rajin Olahraga, Lihat Yuk!)

Hal itu wajar saja. Sebab ini adalah pernikahan pertama bagi Hamish dan Raisa. Selain itu, keduanya terhitung baru menjalin hubungan. Hamish dan Raisa berpacaran selama kurang lebih satu tahun.

Uniknya, bukan hanya Hamish yang mengekspresikan perasaannya. Tweet Hamish mendapatkan beragam reaksi dari netizen. Berdasarkan pantauan Okezone, tweet ini telah diretweet sebanyak 737 kali dan mendapatkan respon sebanyak 206 jawaban. Jawaban yang diunggah netizen antara lain "You still have 3 more hours to run away Bro," tulis akun @vnsn__. Ada juga yang mengatakan "You still have 19 hours to change your mind :D," tulis akun @me_bran. Sedangkan akun @alfath1_300 menulis, "OMG.. 22 hours till I'm a hopeless man #HariIkhlasNasional"

(Baca Juga: Jelang Nikah, Raisa Posting Foto Sungkeman, Netizen: Kuatkan Hamba Ya Allah)

Sejak awal, kabar pernikahan Raisa dan Hamish menimbulkan reaksi yang lucu. Saat pertunangan yang digelar 22 Mei lalu misalnya, muncul hashtag #HariPatahHatiNasional. Reaksi yang sama ditunjukkan saat Raisa melakukan prosesi siraman dan tradisi adat Ngeyeuk Seureuh Rabu, 30 Agustus 2017. Hashtag itu pun tampaknya masih berlanjut hingga pernikahan keduanya digelar esok hari.