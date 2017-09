Pesta Resepsi, Raisa Kenakan Dress dan Attire Rancangan Desainer Ternama Dunia Elie Saab dan Jenny Packham!

TERLIHAT bak seorang ratu di hari membahagiakan dan spesial, seperti hari pernikahan adalah impian dari semua wanita.

Dengan dasar itulah, maka tak heran jika para pengantin wanita biasanya selain memperhatikan detail soal make-up dan hair-do, pastinya juga sangat memperhatikan perihal busana pengantin.

Maka dari itu wajar rasanya, dengan tujuan untuk bisa tampil mempesona bak ratu sejagad dan lebih menawan dari tampilan sehari-hari biasanya. Banyak wanita yang tampil all out, dalam pemilihan busana pengantin untuk dikenakan di hari pernikahan baik itu saat prosesi ijab kabul atau pemberkatan ataupun di saat pesta resepsi.

Seperti halnya, penyanyi muda Raisa yang kebetulan hari ini telah melaksanakan pernikahannya dengan aktor tampan, Hamish Daud Wyllie hari ini, Minggu, 3 September 2017. Setelah menggelar acara ijab kabul dan prosesi upacara adat siang tadi, keduanya diketahui menggelar pesta resepsi yang dihelat dengan konsep intimate dan tertutup yang dihadiri oleh para pihak keluarga Raisa dan Hamish serta para kerabat terdekat.

Untuk tampilan, jika pada akad nikah yang dilaksanakan pukul 09.00 WIB tadi Raisa diketahui mengenakan kebaya putih keluaran dari Vera Kebaya. Untuk tampilan pesta resepsi malam ini, Raisa mengenakan busana dari salah satu desainer kenamaan dunia, Elie Saab dan Jenny Packham by The Proposal.

Nama dari Elie dan Jenny sendiri sudah tidak perlu diragukan lagi di dunia industri fashion termasuk untuk hal rancangan busana bridal. Rancangan Elie Saab sendiri misalnya, pernah dikenakan oleh sederet selebrita dunia contohnya saja mulai dari Halley Berry, Beyonce, Lea Michele, hingga Jennifer Lopez di berbagai perhelatan acara penghargaan bergengsi di dunia seperti Oscar.

Sedangkan, Jenny Packham sendiri disebutkan dalam situs resmi The Proposal adalah desainer yang rancangannya terkenal dipakai oleh The Duchess of Cambridge atau Kate Middleton, Angelina Jolie, Taylor Swift, Blake Lively, sampai Charlize Theron.

Sekedar informasi tambahan, untuk Hamish sendiri diinformasikan akan mengenakan attire keluaran dari Hugo Boss, rumah mode mewah asal Jerman.