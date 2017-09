Hadiri HUT Kabupaten Toraja Utara, Hary Tanoe: Kesejahteraan Petani Kopi Harus Ditingkatkan

SELAIN memiliki pemandangan alam yang begitu memesona serta objek wisata yang sangat unik, Toraja juga dikenal sebagai salah satu penghasil kopi terbesar di Indonesia. Bahkan, kualitas Kopi Toraja telah dikenal luas oleh para pencinta kopi nusantara maupun mancanegara.

Hal ini juga sempat disampaikan oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo. Saat menghadiri perayaan ulang tahun (HUT) ke-9 Kabupaten Toraja Utara, Rabu 30 Agustus, Hary mengatakan bahwa Kopi Toraja termasuk salah satu varietas kopi terbaik di dunia, sehingga harus dibudidayakan dan dikembangkan dengan maksimal.

“Kopi Toraja itu salah satu kopi terbaik di dunia. Produktivitasnya harus ditingkatkan, kita juga harus memproteksi kopi lokal, serta meningkatkan aktivitas ekspor agar para petani kopi Indonesia semakin sejahtera,” tutur Hary Tanoe.

Lantas, apa keistimewaan kopi toraja hingga begitu disukai para pencinta kopi di dunia?

Berdasarkan data yang dihimpun Okezone, Minggu (3/9/2017), salah satu produk kopi toraja yang cukup digemari belakangan ini adalah single origin Toraja Sapan.

Sapan sendiri merupakan daerah kecil yang terletak di Kabupaten Toraja Utara. Masyarakat Sapan umumnya menanam kopi di lereng Gunung Sesean yang memiliki ketinggian sekitar 1.400 – 2.100 meter dari permukaan laut.

Wilayah ini memang menjadi tempat ideal untuk menanam kopi jenis arabika karena memiliki iklim dan permukaan tanah yang mendukung. Kedua elemen tersebut lah yang membuat cita rasa kopi toraja menjadi lebih nikmat dan khas.

Berbicara soal rasa, kopi Toraja Sapan memiliki body atau tekstur yang full, bright acidity. Selain itu, kopi ini memiliki notes herbal dan cinnamon, plus after taste seperti dark chocolate. Mengingat karakter rasa dan teksturnya yang sudah sempurna, para pencinta kopi biasanya hanya menyeduh kopi Toraja Sapan dengan metode pour over. Cara ini memungkinkan Anda menikmati rasa kopi yang lebih jernih, bersih dan tentunya memiliki aroma yang lebih menggoda.

Dalam kesempatan tersebut, Hary juga sempat menuturkan bahwa sektor pariwisata sangat potensial untuk dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Hal ini tentunya akan meningkatkan pendapatan daerah serta menyejahterakan masyarakat lokal. Namun demikian, harus dilakukan aktivitas promosi yang gencar agar potensi wisata tersebut dapat menarik perhatian para wisatawan.

“Perlu dipromosikan dan dibuat buku panduan objek wisata apa yang ada disini. Oleh karena itu, saya akan bantu promosikan pariwisata Toraja Utara agar dikenal dan dikunjungi masyarakat Indonesia dan luar negeri,” tukas Hary Tanoe.