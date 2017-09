Prihatin! Pengantin Wanita Pakai Gaun dari Karung Beras dan Penutup Kepala Kelambu Nyamuk

PENAMPILAN cantik sempurna sejatinya diperlihatkan setiap mempelai wanita di hari bahagianya. Namun, tak demikian halnya dengan mempelai wanita asal Nigeria berikut ini. Ya, tidak seberuntung mempelai wanita lainnya yang mengenakan gaun indah, wanita ini mengenakan gaun dari kelambu nyamuk.

Hal ini diketahui dari unggahan foto yang diunggah akun Facebook Patooh Mbuguah Gichini. Ia menuliskan dalam bahasa Inggris, “Why pay for a wedding gown when you have a mosquito net in the house. This Bride decided to use a mosquito net, after all, what you wear is not as important as the wedding.”

BACA JUGA:

Dalam keterangannya, sang pemilik akun hanya menjelaskan bahwa pengantin wanita tak perlu membeli gaun pengantin karena bisa memanfaatkan kelambu nyamuk di rumahnya sebagai gaun pengantin. Namun, tidak ada penjelasan lebih detail mengenai sosok pengantin wanita yang menggunakan gaun pengantin unik tersebut di akun Patooh.

(Foto: Layegist)

Bila diperhatikan, sejumlah foto yang diunggah dalam Facebook tersebut memperlihatkan sang mempelai wanita mengenakan kelambu nyamuk berwarna putih bukan sebagai gaun pengantin melainkan sebagai veil atau kain panjang transparan yang menutupi kepala dan wajah pada prosesi pernikahan. Ukurannya yang sangat panjang membuat orang lain harus memegangi bagian bawah kelambu yang menyapu lantai tersebut.

Selain veil dari kelambu nyamuk, sang mempelai wanita juga diketahui mengenakan busana atau gaun dari bekas karung beras. Pengantin wanita yang sepertinya menggelar pernikahan di desanya itu rupanya membuat netizen terenyuh.

Beberapa netizen berkomentar bahwa pengantin wanita tersebut menunjukkan gaun atau pesta pernikahan yang penting. Melainkan janji suci pernikahan dan bagaimana pengantin tersebut menjalani janji pernikahan yang perlu diutamakan. Sementara, netizen lainnya merasa terharu melihat penampilan pengantin tersebut.

(Foto: Layegist)

“Sack as gown and mosquitos net as veil…. Teary may good God bless your union,” ujar salah seorang netizen.

BACA JUGA:

“It’s okay dear… as long that you love each other and build your family in God’s strong foundation,” tambah netizen lainnya.

“So not funny! We are just lucky that we didn’t grow up poor, like her!,” sambung netizen yang lain.