Mengagumkan, Jelly-Jelly Ini Bermotif Lucu Burung yang Terbang Menggapai Bulan

SEBUAH makanan jenis jelly di Jepang tengah menjadi sorotan masyarakat karena tampilannya yang unik dan menarik. Jika dilihat sekilas maka hanya berupa jelly tetapi jika diperhatikan lebih dalam maka akan tampak gambar kecil yang mengagumkan.

Jelly manis ini hadir dengan pemandangan yang berbeda-beda di setiap potongannya, meskipun berasal dari satu jelly yang sama. Cantik sekaligus canggih.

Dilansir dari Rocketnews, Senin (4/9/2017) jelly ini hadir di Jepang sebagai makanan penutup yang didesain khusus. Dalam jelly terlihat gambar seekor burung yang perlahan seolah terbang ke arah bulan.

Bagian jelly ini memiliki warna yang bening sehingga gambar dalam jelly terlihat sangat jelas dari sisi jelly yang dipotong. Produsennya adalah Nagatoya yang mendesain dessert jelly bernama “Fly Me to The Moon” yang diklaim sebagai dessert pertama dari jenisnya.

Jelly ini hadir dalam bentuk blok besar, untuk bisa menikmatinya, jelly ini harus dipotong menjadi bagian yang lebih kecil. Dari setiap irisan ini tampak gambar yang saling berbeda antara satu potongan dengan potongan lainnya.

Potongan jelly ini menampilkan 4 gambar berbeda mulai dari burung di bawah paparan sinar matahari terang, burung di bawah sinar bulan purnama, burung yang hendak terbang ke bulan purnama hingga burung yang berdian di bawah sinar bulan sabit.

Perubahan bentuk ini membuat siapapun pasti terksesima melihatnya, tampak secara visual burung yang diam seolah perlahan hendak terbang dengan mengepakkan sayapnya.

Selain tampilannya yang cantik dan memukau, jelly ini dibuat dengan komposisi yang tak kalah spesialnya. Bagian jelly yang berwarna kecoklatan terbuat dari pasta kacang merah, bagian jelly terbuat dari champagne dan gelatine, bagian gambar burung dan bulan merupakan jelly dengan rasa lemon, dibagian topping terdapat taburan kismis, walnut Jepang dan cranberry.

Karena permintaan yang membludak, peminat yang hendak membeli jelly ini harus sabar menunggu. Pasalnya dibutuhkan waktu sekira 10 hari untuk bisa medapatkan dan menikmati jelly cantik ini.Meskipun harganya dibanderol cukup tinggi, nyatanya daftar tunggu untuk mendapatkan dessert ini makin hari makin panjang.