Pernah Ditolak 12 Penerbit Buku, JK Rowling Sekarang Jadi Penulis Terkaya di Dunia

NOVEL atau pun film Harry Potter telah menjadi fenomena dan bagian dari budaya pop masyarakat dunia. Para penggemar mereka ada jutaan dan tersebar di seluruh dunia.

Fenomena dunia sihir Harry Potter tersebut tentunya tak bisa dilepaskan dari sosok penciptanya, JK Rowling. Di tangan wanita ini terciptalah kisah fantasi dunia sihir yang menarik pembaca dan penonton dari segala usia. Semua buku dan filmnya pasti sudah pernah kamu nikmati. Hasil kekayaan penulis asal Inggris bernama asli Joanne Rowling ini tentu saja berkat penjualan buku secara cetak, e-book, audio, televisi, dan film.

BACA JUGA:

Meski begitu, kekayaannya tidak didapat dengan mudah. Menjelang musim panas pada 2000, tiga buku pertama Harry Potter, yaitu Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, Harry Potter the Chamber of Secrets, sertaHarry Potter and the Prisoner of Azkaban, selesai ditulis Rowling. Namun sayangnya, 12 penerbit menolak untuk menerbitkan karya perdana Rowling tersebut. Hingga akhirnya penerbit kecil Bloomsbury memberi kesempatan perempuan kelahiran 31 Juli 1965 ini untuk menerbitkan bukunya, meski dengan sedikit keuntungan. Yang terjadi berikutnya tentu sudah tercatat dalam sejarah.

Novel Harry Potter meledak di pasaran dunia. Ketiga buku perdananya menangguk keuntungan sekitar USD480 juta atau sekira Rp6,3 triliun dalam masa tiga tahun dengan cetakan 35 juta naskah dalam 35 bahasa. Pada Juli 2000, buku Harry Potter and the Goblet of Fire telah dicetak untuk pertama kalinya sebanyak 5,3 juta naskah dengan pesanan tambahan sebanyak 1,8 juta naskah. Buku ketujuhnya bahkan memecahkan rekor sebagai buku yang paling cepat terjual habis di dunia. Mungkin hanya Rowling seorang yang bisa superkaya hanya dari menjadi penulis. Kesuksesan buku pertama membuat sutradara Chris Colombus ingin mengangkat buku tersebut ke layar lebar. Akhirnya, film Harry Potter and the Sorcerer’s Stone ditayangkan pada 16 November 2001.