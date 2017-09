Di Jerman Makan Kari Sosis, kalau di Prancis Menu Makan Siang Pegawai Kantorannya Apa Ya?

PENASARAN dengan menu makan siang yang selalu disantap para pekerja kantoran di seluruh dunia? Sebuah perusahaan perlengkapan kantor asal Inggris, Viking, baru-baru ini melakukan survei khusus untuk mengetahui menu makan siang yang paling umum dikonsumsi di seluruh dunia.

Mulai dari Inggris hingga Brazil, berikut daftar menu makan siang yang mungkin juga menjadi santapan sehari-hari Anda, sebagaimana dilansir dari Delish, Rabu (6/9/2017).

Inggris

Orang Inggris biasanya akan menyantap olahan sup dan sandwich pada jam makan siang mereka. Salah satu jenis sup yang paling sering dikonsumsi adalah sup kentang dan juga tuna sandwich. Mereka juga sangat menyukai maltesers dan selalu menyempatkan menyeruput secangkir kopi hangat di saat istirahat.

Amerika Serikat

Sudah menjadi rahasia umum bahwa penduduk Amerika Serikat sangat menyukai makanan cepat saji. Untuk menu makan siang, mereka umumnya mengonsumsi pizza dengan topping pepperoni. Sebagai pelengkap, mereka juga selalu menyiapkan minuman bersoda, permen skittle, dan es krim cokelat untuk makanan penutup. Kombinasi yang sangat ‘sehat’.

Jerman

Dibandingkan dua negara sebelumnya, orang-orang Jerman memiliki menu makan siang yang seimbang. Mereka sangat menyukai sosis kari “currywurst sausage”, kentang goreng, apel, serta air putih dan kopi untuk menjaga tubuh mereka agar tetap terhidrasi dan segar.

Italia

Bukan makaan Italia jika tidak mengandung banyak karbohidrat dan beberapa makanan segar lainnya. Pada jam makan siang, orang-orang Italia biasanya akan mengonsumsi pasta dengan topping tuna, buah zaitun, dan tomat. Setelah pasta, mereka akan menyantap salad dan roti, kemudian ditutup dengan secangkir espresso.

Prancis

Berbeda dengan Italia, orang-orang Prancis cenderung lebih sederhana. Mereka hanya mengonsumsi butter sandwich berisi daging ham, air mineral, dan sepotong apple pie.

Brazil

Pada jam makan siang, restoran barbeque dan restoran cepat saji akan dipenuhi oleh para karyawan yang hendak memesan daging sapi atau babi rebus yang dikenal dengan nama Feijoada. Hidangan ini biasanya disajikan bersama nasi putih hangat. Untuk minumannya, mereka cenderung menyukai air kelapa karena menawarkan kesegaran menyukai air kelapa karena sangat menyegarkan.