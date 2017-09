BACKPACKER DIARY: Night Market Hoi An, Pusatnya Berburu Lampion dan Oleh-Oleh Khas Vietnam

SALAH satu destinasi wisata yang diserbu turis saat liburan adalah kota Hoi An. Di kota kecil romantis ini, para turis berbondong - bondong mendatangi night market Hoi An yang terkenal murah.

Hoi An merupakan salah satu destinasi wisata utama di Vietnam setelah Ha Long Bay. Kota kecil yang terletak di propinsi Quang Nam, Vietnam bagian tengah ini terkenal dengan deretan rumah toko kuno dan bangunan bersejarah yang bergaya arsitektur khas Tiongkok dan Jepang. Keistimewaan Hoi An adalah saat malam dimana setiap rumah dan toko menyalakan lampion berbagai macam bentuk dan warna yang berkesan romantis. Tentu saja para turis ingin memiliki lampion - lampion lucu ini. Night market lah tempat mereka bisa mendapatkan lampion serta barang-barang khas Hoi An lainnya.

Terletak di jalan kecil di seberang jembatan, night market ini hadir setiap malam. Adanya larangan kendaraan bermotor melintas di kawasan kota tua Hoi An membuat aktivitas belanja turis semakin nyaman. Night market Hoi An terdiri dari deretan kios yang berbaris sepanjang 1 kilometer.

Salah satu kios yang diserbu turis tentunya kios lampion. Lampion khas Hoi An tak hanya berbentuk bundar namun juga lonjong dan terbuat dari kain. Lampion ukuran kecil dijual dengan harga 25.000 dong atau sekitar 12.500 rupiah. Lampion berukuran sedang dijual 50.000 dong atau sekitar 25.000 rupiah. Sementara lampion besar harganya 100.000 dong atau sekitar 50.000 rupiah.

(Baca Juga: SHARE LOC: Yeay! Snorkeling di Pulau Pinjan Enggak Perlu Basah-basahan Lho)

Lampion yang dilukis dengan cat air dijual dengan harga lebih mahal, yaitu 70.000 dong atau 35.000 rupiah untuk ukuran sedang dan 200.000 dong atau sekitar 100.000 rupiah untuk ukuran besar. Lampion ini tak hanya cantik sebagai pajangan namun juga bisa dipasangi bohlam.

Tak cuma berbelanja, turis juga bisa mengamati proses pembuatan lampion di night market ini. Para penjual disini disaat sedang tak begitu sibuk melayani pelanggan, mereka biasanya melanjutkan aktivitas membuat lampion. Kegiatan membuat lampion yang terbuat dari bambu ini menjadi tontonan yang menarik bagi para turis.

Baca Juga: 5 Destinasi Terindah bak Negeri Dongeng di Dunia Nyata

Selain lampion, night market Hoi An juga menjual aneka souvenir dan aksesoris yang sering diburu turis untuk oleh - oleh maupun pajangan seperti hiasan kertas lipat, teko keramik, lukisan, hiasan giok, sendal bambu, dan lain sebagainya. Skill menawar pastinya diperlukan untuk mendapatkan harga yang diinginkan.

Kios lain yang diserbu turis adalah kios pakaian. Rupanya saat ini sedang tren kemeja, celana pendek dan celana panjang bermotif buah - buahan seperti semangka dan nanas. Motif yang cocok dipakai saat musim panas. Kemeja dijual dengan harga 150.000 dong atau sekitar 75.000 rupiah. Sementara celana pendek dijual dengan harga 50.000 dong atau 25.000 rupiah. Bila harga lampion di Hoi An termasuk yang paling murah dibandingkan dengan harga di kota lainnya di Vietnam, harga pakaian di night market Hoi An terasa lebih mahal dibandingkan dengan night market Hanoi.

Karena aktivitas wisata belanja terasa tak lengkap tanpa mencicipi makanan lokal, maka para turis juga sibuk memilih street food Hoi An mana yang akan dicoba. Street food Hoi An sekilas terlihat bersih dan harganya pun terjangkau. Di night market ini anda bisa menemukan donat raksasa, gorengan, thai banana pancake, es krim, hingga che atau dessert khas Vietnam. Thai banana pancake dijual dengan harga 30.000 dong atau sekitar 15.000 rupiah.

(Baca Juga: Liburan ke Thailand Enggak Boleh Bawa Rokok Elektrik, Sanksinya Jutaan Rupiah!)

Night market Hoi An buka sejak petang hingga menjelang tengah malam. Saat long weekend ini, night market ini selalu ramai dikunjungi turis dari Ho Chi Minh city maupun turis mancanegara. Bila anda ingin mengunjungi Hoi An, anda bisa mengambil penerbangan dari Jakarta ke Da Nang lalu lanjut naik shuttle bus dari bandara internasional Da Nang ke pusat kota Hoi An.