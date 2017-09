Kocak! Burung Kakatua Bisa ''Meong-Meong'', Kucing-Kucing Langsung Kaget

PADA beberapa hewan, ada yang dianugerahi kecerdasan yang tidak biasa. Sebut saja hewan-hewan yang biasa Anda lihat di pertunjukan sirkus. Dengan pelatihan yang dilakukan secara rutin, hewan tersebut mampu mengikuti perintah manusia.

Pernyataan “Bisa karena biasa” pun ternyata terbukti berlaku untuk hewan. Nah, salah satu hewan yang dianggap cukup cerdas adalah burung kakak tua. Makanya, di setiap pertunjukan sirkus, aksi kakak tua menjadi salah satu yang paling ditunggu. Lucu soalnya!

Terkait dengan burung kakak tua, ternyata tidak hanya cerdas menentukan mana angka 1 atau 2. Atau memindahkan besi bundar ke besi berwarna yang diinginkan, ternyata suara kakak tua pun bisa dilatih. Begitu juga yang terjadi dengan kakak tua putih yang videonya sedang viral di media sosial.

Tidak tahu apakah ada yang melatih atau tidak, burung tersebut menirukan suara kucing dengan cukup baik. Kata “meong” terlontar jelas dari mulut si burung. Sampai-sampai membuat kucing yang berada di sekelilingnya linglung.

Video berdurasi 1:02 menit tersebut menampilkan burung kakak tua putih yang sedang dikelilingi tiga ekor kucing. Saat awal video, si burung langsung memperlihatkan kebiasaannya menirukan suara anak kucing, “meoooong”. Sontak, kucing-kucing pun bingung. Itu terlihat dari kepala si kucing yang langsung menoleh ke arah burung kakak tua.

Tak hanya menoleh ke arah si burung, kucing itu pun langsung memberikan respon tubuh seperti menjauh dari area burung kakak tua. Ya, seperti tidak masuk akal saja ada bentuk lain yang dilihat si kucing yang bisa menirukan suaranya.

Video tersebut pun mendapat banyak respon dari netizen. Terlihat dari akun Twitter @AMAZINGNATURE yang memposting video tersebut. Salah satu komentar datang dari akun @SpaceTheLoser. Dalam komentarnya, dia menuliskan “I ain’t lyin’ when I say Birds are trying to rule this wicked world”.

Selain itu, ada netizen yang salut dengan aksi si burung. Misalnya yang dituliskan @_ChalakoMasi_ yang memberikan emoticon love tanda suka. Begitu juga dengan akun @ElayneMckenna yang juga memberikan emotikon hati merah terhadap video tersebut.

Berbeda dengan beberapa netizen lainnya, akun Twitter @coldsleep20 malah menampilkan video burung kakak tua lainnya yang jauh lebih pintar dari si kakak tua bersuara “meong” itu. Pada tautan video yang diberikan @coldsleep20 terlihat burung kakak tua mampu menirukan banyak kata lainnya.

Seperti suara anjing, suara terjatuh, suara motor, hingga suara manusia sendiri. Dalam tweet-nya, akun tersebut menuliskan kalimat, “apakah kamu tahu kenapa burung kakak tua abu-abu dari Afrika bisa mengerti bahasa kita? Saya pikir mereka (burung kakak tua, Red) jauh lebih cerdas daripada kita”.

Setuju kah Anda dengan statement @coldsleep20 ?