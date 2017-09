Zayn Malik Dinobatkan Sebagai Pria Paling Stylish Versi Majalah GQ

PASCA hengkang dari boygroup yang membesarkan namanya One Direction, Zayn Malik memang terlihat lebih berani dan ekspresif dalam hal berbusana. Zayn kerap tampil dengan padu padan busana yang menarik sehingga membuatnya terlihat lebih 'sadar' fesyen.

Penampilannya yang kian stylish dari hari ke hari membuatnya kembali terpilih sebagai pria paling stylish versi Majalah GQ Inggris. Majalah khusus pria dewasa tersebut mendapuk Zayn sebagai model sampul depan dan menuliskan, 'GQ's Most Stylish Man of The Year'.

BACA JUGA:

Dalam sampul majalah tersebut, Zayn terlihat keren dengan setelan jas warna putih. Rambutnya belum plontos seperti sekarang ini, ia masih memiliki rambut yang tipis berwarna pirang. Dua kancing kemeja putihnya dibiarkan terbuka sehingga memperlihatkan kesan cool dan menggoda.

Ini bukan kali pertamanya penghargaan dalam hal penampilan diterima oleh Zayn Malik. Tahun lalu, Zayn juga dinobatkan sebagai pria berbusana terbaik versi Majalah GQ Inggris mengalahkan aktor Tom Hiddleston.

Well, tampaknya penampilan stylish Zayn tak terlepas dari peran sang kekasih Gigi Hadid yang merupakan model muda berbakat kenamaan. Apalagi beberapa waktu lalu ia melakukan kolaborasi dengan Donatella Versace untuk menciptakan koleksi Zayn x Versace.

Kendati demikian, soal pilihan busana, Zayn mengaku sejak kecil memang sudah memiliki ciri khas gayanya sendiri. Ia pernah memodifikasi seragam sekolahnya saat masih remaja.

BACA JUGA:

"Aku selalu punya sedikit gaya individual, bahkan saat masih kecil, ini benar. Aku benci seragam sekolah, dan segala aturannya, harus mengenakan dasi dan kemeja. Tapi, begitu aku tahu tak ada aturan bagaimana kami harus berseragam, aku memakainya dengan satu lengan dipanjangkan, lainnya digulung dengan jaket menjuntai di bahu," tuturnya.

Kini, meski tergolong berani dan ekspresif, Zayn mengaku takut bila harus berpenampilan aneh dengan pilihan busana yang dikenakan. Demikian seperti yang diberitakan E!Online, Rabu (6/9/2017).