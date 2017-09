Hot Banget! Taylor Swift Pakai Gaun Merah Maroon saat Jadi Bridesmaid

HAMPIR satu tahun lebih lamanya, penyanyi Taylor Swift 'menghilang'. Lama tak terdengar kabarnya di dunia hiburan, ia pun mengejutkan penggemarnya melalui lagu terbaru berjudul 'Look What You Made Me Do'.

Belum lagi muncul di hadapan publik, Taylor Swift tertangkap kamera paparazzi tengah menjadi bridesmaid di acara pernikahan sahabatnya, Abigail Anderson, akhir pekan lalu. Ya, Taylor dan Abigail memang telah bersahabat sejak lama.

Abigail bahkan sempat muncul dalam beberapa video klip lagu Taylor, sebut saja Teardrops on My Guitar dan 22. Saat menghadiri ajang penghargaan Grammy Award 2015 lalu, Abigail diketahui juga menemani Taylor.

Tentu saja persahabatan yang terjalin di antara keduanya membuat Abigail menunjuk Taylor sebagai pengiring pengantin di hari bahagianya bersama sang kekasih yang berprofesi sebagai seorang fotografer, yakni Matt Lucier.

Dalam momen istimewa tersebut, mantan kekasih Calvin Harris ini tampak cantik dalam balutan gaun panjang model halterneck warna merah burgundy. Rambutnya yang panjang sebahu dibiarkan tergerai dan dibuat ikal.

Penampilannya kian lengkap dengan pulasan lipstik merah marun yang tampak senada dengan gaun yang dikenakan. Hadir sebagai pengiring pengantin, Taylor juga memegangi ekor gaun yang dikenakan Abigail.

Well, ini bukan kali pertama bagi Taylor menjadi pengiring pengantin di pesta pernikahan sahabatnya. Pada Februari tahun lalu, Taylor juga menjadi pengiring pengantin di pernikahan sahabatnya Britany Maack.

Penyanyi 26 tahun itu mengenakan gaun rancangan desainer Reem Acra berwarna pink muda. Demikian seperti dilansir UsMagazine, Selasa (5/9/2017).