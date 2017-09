NOHO The Label Tampilkan Koleksi Busana Bertema Undivided yang Terinspirasi dari 3 Karakter Wanita Tangguh

NOHO The Label menelurkan koleksi busana ketiga bertema "Undivided" malam ini. Acara ini digelar dalam sebuah peluncuran produk air mineral di Jakarta.

NOHO The Label sendiri adalah in-house brand dari The F Thing (dulu Brand Outlet) yang merupakan e-commerce dari MNC Group. Malam ini, total 10 busana ditampilkan dengan nuansa warna seperti air, yakni biru dan putih. Sementara motif polos menjadi ciri khas dari tema yang diusung.

"Motifnya polos. NOHO The Label sendiri terinspirasi dari Cosmopolitan Style, dengan cutting edgy. Siluetnya very simpel yet chic. Easy to wear to any occasion," ungkap Production NOHO The Label, Dewi Sukohardjo kepada Okezone dalam acara Launching Party Inspired by the Millennials di Jakarta Selatan, Rabu (6/9/2017).

Dewi menambahkan, Undivided dipilih sebagai tema koleksi busana ketiga karena terinspirasi dari sosok wanita-wanita yang kuat. Hal ini ia jelaskan ketika mewakili Valencia Tanoesoedibjo sebagai Founder NOHO The Label yang berhalangan hadir.

"Tema Undivided ini terinspirasi dari strong women yang sangat ambisius, independen, dan selalu melihat sisi positif dari segala hal," jelasnya.

(Foto: Utami / Okezone)

Dari 10 look yang ditampilkan, Dewi mengatakan semua busana berjenis smart casual berupa dress, bawahan, dan outter. Sedangkan materialnya adalah bahan dasar yang mudah dipakai seperti cotton dan pollyester. Malam ini, 10 koleksi ditampilkan dalam exclusive preview dan baru akan mulai dijual pada akhir bulan setelah re-branding Brand Outlet menjadi The F Thing rampung.

Selain NOHO The Label, brand lain yang turut memamerkan koleksi busana adalah DUMA Official dan G+NA. DUMA Official mengeluarkan koleksinya bertema Mundane dalam 10 tampilan busana.

"Ini koleksi paling baru, salah satunya warna khusus. Warna agak aqua biru yang match sama acara hari ini," tandas Midori selaku Co-Founder DUMA Official.