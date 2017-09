Sepatu Mengotori Lantai, Pakaian Bertebaran di Tempat Tidur, Kamar Butuh Penyimpanan Ekstra

KEMEJA tumpah dari lemari, sepatu mengotori lantai, dan terlalu banyak barang acak-acakan di bawah tempat tidur. Apakah Anda mengalami ini?

Jika kamar tidur Anda dalam keadaan berantakan, organized dengan cerdas agar ruang berantakan teratasi. Apakah di kamar tidur masih tersisa ruang untuk dijadikan tempat penyimpanan? Melansir dari Popsugar, Kamis (7/9/2017) ini adalah saran berharga agar Anda dapat mengatur barang-barang di kamar sehingga menjadi tempat istirahat yang rapi.

Letakkan lemari ekstra

Jika Anda menemukan isi laci selalu meluap, letakkan meja samping tempat tidur untuk mengisi beberapa barang yang tak cukup di meja rias. Penyimpanan ekstra ini membantu alat make-up tidak berceceran. Letakkan benda yang tidak sering dipakai di meja samping berlaci.

Cobalah di bawah tempat tidur

Alih-alih sembarangan meletakkan barang acak di bawah tempat tidur, manfaatkan ruang lantai untuk meletakkan rak penyimpanan di bawah tempat tidur. Ini akan menjadi tempat bagus untuk menyimpan seprai, perlengkapan olahraga, atau bahkan tas tangan.

Buat kreatif furnitur

Siapa bilang tempat tidur harus mentok di dinding? Balikkan rak buku tertinggi Anda ke dalam headboard modern dan eklektik, maka akan dengan Anda mudah mengakses bacaan favorit di kamar.

Artistik decor

Majalah lama, tanaman hias, dan bingkai ekstra besar. Jika barang mengotori lantai, cobalah mengaturnya dengan cara yang artistik dengan membuat kekacauan tampak lebih terarah. Tumpuk buku Anda, tambahkan nampan, dan letakkan di pojok kamar. Ide bagus bukan?



Pilih penyimpanan tersembunyi

Sisi meja cenderung memiliki laci kecil dan ramping, sudah cukup ruang untuk menyimpan semua kebutuhan Anda. Tapi adakah pilihan yang lebih baik dan tak terduga? Sesuatu seperti peti ini memiliki banyak ruang kosong untuk menyimpan kebutuhan, bahkan selimut tambahan dan barang-barang lainnya.

Store up, not out

Berinvestasi di furnitur tinggi seperti lemari ramping ini, baik untuk menghemat ruang. Wall-to-wall dresser yang mendukung penyimpanan vertikal sehingga Anda memiliki banyak ruang ekstra untuk meletakkan beberapa perabotan yang tercecer di kamar.