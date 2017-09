BACKPACKER DIARY: Nikmatnya "Berjemur Manja" di Pantai An Bang Vietnam

PANTAI An Bang terletak di kota Hoi An, provinsi Quang Nam, Vietnam bagian tengah. Karena Hoi An merupakan daerah tujuan utama wisata di Vietnam, tak heran bila pantai ini selalu penuh dengan turis. Terlebih saat long weekend, pantai An Bang penuh dengan wisatawan. Ada ratusan orang memadati pantai. Suasananya mirip dengan pantai Kuta di Bali yang juga selalu ramai.

Pantai An Bang berjarak 4 km dari pusat kota Hoi An dan bisa ditempuh dengan naik sepeda selama 30 menit. Ambillah arah utara menuju jalan Hai Ba Trung dan lurus terus hingga menemukan papan petunjuk pantai An Bang. Apabila datang dari kota Da Nang, perlu 1 jam untuk menuju pantai An Bang. Keistimewaan pantai ini ada pada pasirnya yang putih, air lautnya yang sangat biru dan berombak besar. Dari pantai, kita bisa melihat beberapa pulau kecil di seberang lautan. Kehadiran pulau - pulau ini menambah cantik landscape pantai An Bang.

Meski cuaca di Hoi An saat ini tengah panas, berkisar antara 34 derajat celcius, namun tak menghalangi warga dan turis berenang di laut. Banyak pula yang memilih berjemur di pantai.

Bagi yang tak suka terbakar matahari bisa memilih bersantai di sunbed. Anda perlu menyewa sunbed dengan harga 50.000 dong atau 25.000 rupiah. Namun bila anda memesan makanan dari restoran - restoran yang berada di sekitar pantai, maka sunbed bisa dipakai gratis. Sunbed di pantai An Bang cukup unik karena dipayungi payung rumbai.

Banyak pula turis yang memilih tiduran di sunbed sambil baca buku atau tidur. " Saya datang ke Hoi An bersama keluarga salah satunya untuk mengunjungi pantai ini. Alamnya sangat indah. Karena cuacanya panas banget, saya pilih tiduran disini dulu sebelum berenang, ujar Rachel, salah satu turis asing yang menghabiskan waktu di pantai An Bang saat long weekend.

Karena kota Hoi An merupakan daerah yang touristy, banyak pedagang yang wara - wiri menawarkan dagangan termasuk di pantai. Mereka biasanya menawarkan buah potong, kerupuk, makanan berat dan minuman. Kehadiran para pedagang ini kadang mengganggu turis yang ingin bersantai, namun mereka biasanya akan langsung pergi setelah ditolak jualannya.

Bila akan mengunjungi pantai An Bang, jangan lupa menitipkan sepeda atau motor di tempat parkir yang banyak tersebar sebelum pintu masuk pantai. Biaya parkirnya sebesar 20.000 dong atau 10.000 rupiah. Pintar-pintarlah memilih tempat parkir karena pemilik tempat parkir kadang menaikkan biaya parkir seenaknya terutama terhadap turis asing. Di sekitar tempat parkir juga ada fasilitas shower dan kamar mandi untuk bilas sehabis berenang di pantai.