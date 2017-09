Air Mineral dengan pH Tinggi Ternyata Baik untuk Kesehatan, karena Dapat Menetralisir Radikal Bebas di Tubuh

TUBUH manusia terdiri dari 70% cairan. Karena itu, kebutuhan cairan dalam tubuh sangat penting bagi kesehatan.

Cairan yang dikonsumsi untuk diserap tubuh pun sebaiknya cairan yang sehat dan tidak berbahaya, seperti air mineral. Untuk memenuhi kebutuhan cairan yang tinggi, air mineral pun mudah didapatkan dalam bentuk kemasan.

Tapi bagaimana mengetahui air mineral yang bagus untuk tubuh? Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian ketika memilih air mineral kemasan.

"Lihat sumbernya di mana. Air suling tidak peduli sumber mata air apa saja, mineralnya di ambil semua, itu bersih. Ada air pegunungan, itu sumber asli," jelas Direktur PT Oasis Waters International Nathaniel P. Gunawan kepada Okezone usai peluncuran Oasis+ dan penggalangan dana untuk air bersih di Jakarta Selatan, Rabu (6/9/2017).

Kemudian, kandungan pH yang tinggi juga bisa menjadi pertimbangan. Dalam kadar air normal, kandungan pH-nya 7. Namun jika lebih tinggi, diklaim lebih bagus untuk kesehatan. Terutama air dengan kandungan alkali.

"pH tinggi bagus untuk menetralisir radikal di dalam tubuh dan bagus juga buat pencernaan tubuh," lanjut Nathan.

Selain itu, memilih berdasarkan bahan kemasannya tak kalah penting. Anda bisa melihat label dari botol kemasan yang menunjukkan bahwa botol tersebut aman.

"Botol dengan label BPA Free artinya bebas dari bahan kimia di plastik. Tidak semua kemasan air mineral dapat label BPA Free," jelasnya.

Dalam acara yang juga didukung oleh NOHO The Label sebagai salah satu in house brand dari The F Thing ini, membahas misi penyediaan air bersih di wilayah timur Indonesia. NOHO The Label mengaku senang dapat berpartisipasi dalam Waterhouse Project ini. Hal ini diungkapkan oleh Production NOHO The Label, Dewi Sukohardjo yang mewakili Valencia Tanoesoedibjo selaku founder.

"Kami turut mendukung Karena sebagian besar adalah charity. Jadi ini kesempatan yang sangat bagus untuk saling mendukung generasi muda dan mendukung program untuk orang yang membutuhkan air bersih," tandas Dewi.