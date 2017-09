Pangsit Mawar hingga Udon Vietnam, Kelezatan yang Tidak Boleh Dilewatkan saat Berlibur di Hoi An

TRAVELLING ke suatu kota atau negara terasa lebih lengkap dengan mencicipi makanan khasnya. Kota Lampion Hoi An di Vietnam memiliki beberapa makanan khas yang sekilas terlihat unik namun juga lezat di lidah.

Makanan ini cuma bisa ditemukan di Hoi An karena pembuatannya menggunakan bahan-bahan yang hanya bisa didapatkan di Hoi An.

White rose

Makanan pembuka ini dinamakan white rose oleh penjajah Prancis karena bentuknya yang menyerupai bunga mawar. White rose sejatinya merupakan pangsit yang berisi daging. White rose dibuat dari tepung beras dan air alkali yang berasal dari sumur di Hoi An yang telah disaring sebanyak 20 kali. Adonan berwarna putih transparan ini kemudian diisikan ke dalam kerang dengan udang, daging babi cincang, taoge, jamur dan bawang. Adonan kemudian dikukus dan disajikan bersamaan dengan bawang goreng.

White rose dalam bahasa Vietnam disebut Bahn Bao Banh Vac. Kabarnya hanya ada 1 keluarga yang membuat white rose dan kemudian mendistribusikannya ke semua restoran. Salah satu restoran yang menjual white rose adalalah Bobo restaurant yang berada di Le Loi street no 18. Di restoran ini white rose dijual dengan harga 40.000 Dong atau sekitar Rp20.000. Bila Anda tak mengonsumsi daging babi, Anda bisa menunta pelayan restoran untuk menggantinya dengan daging sapi atau ayam.

Quang Noodle

Quang noodle merupakan mie yang biasanya berwarna kuning atau putih yang terbuat dari tepung beras. Mie Quang berisi sayuran hijau, udang, daging babi, nasi kertas panggang, rempah- rempah dan kacang goreng. Tak seperti mie di Vietnam pada umumnya, mie Quang disajikan dengan sedikit kuah atau bisa dibilang hampir kering.

Salah satu tempat yang menjual mie Quang adalah di Tue Tam Homestay dengan harga 2 Dollar atau 44.000 Dong atau sekitar Rp22.000. Mie Quang cocok disantap saat sarapan. Bila Anda tak makan daging babi, tinggal minta daging ini dihilangkan dari makanan pesanan Anda.

Cao Lau

Makanan khas Hoi An lainnya adalah Cao Lau. Cao Lau adalah mie beras yang berbentuk mirip seperti udon. Rasanya chewy mirip dengan udon juga. Cao Lau disajikan dengan potongan daging babi panggang, taoge, serta ramuan segar dalam saus berbasis daging babi.

Cao Lau hanya bisa didapatkan di Hoi An karena mienya dimasak dengan menggunakan air yang berasal dari sumur Cham tersembunyi.

Sementara sayurannya berasalnya dari desa penghasil sayuran Tra Que. salah satu restoran yang menjual Cao Lau adalah Before and Now yang menjualnya dengan harga 50.000 Dong atau sekitar Rp25.000.

Semua makanan khas Hoi An diatas mudah ditemukan di hampir setiap tempat makan di Kota Hoi An. Beberapa restoran dan pedagang pinggir jalan di Hanoi juga menjual menu ini. Namun tentunya lebih mantap bila menyantapnya di kota aslinya, Hoi An.