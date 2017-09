So Sweet, Lady Gaga Traktir Pizza Para Penggemarnya!

TIDAK berlebihan rasanya jika mendapuk pizza sebagai salah satu makanan favorit dari banyak orang. Bahkan tidak sedikit yang menjadikan pizza sebagai comfort food, alias makanan yang bisa membangkitkan semangat diri yang sedang turun di kala sedang lelah bekerja ataupun sedang merasa agak stres.

Soal pizza yang kerap menjadi pilihan andalan ini, ternyata juga berlaku bagi diva nyentrik kenamaan, Lady Gaga loh! Ada apakah gerangan?

Sebagaimana diwarta Foodandwine, Kamis (7/9/2017) disebutkan bahwasanya pizza menjadi pilihan pelantun hits ‘Bad Romance’ ini untuk mentraktir para penggemarnya. Disebutkan lebih lanjut, Gaga mentraktir para penggemarnya tersebut dengan pizza disebabkan karena ia secara terpaksa harus membatalkan konsernya.

Ya, Gaga diberitakan memang sedang melakoni tur konser, 'Joanne World Tour'. Namun sayangnya, ketika harus tampil beraksi di Bell Centre, Kanada, ia terpaksa harus membatalkan konsernya tersebut karena jatuh sakit di mana kondisi tersebut tidak memungkinkan Gaga untuk tetap tampil. Menyesali harus batal tampil di hadapan para penggemarnya, Gaga yang kala itu menginap di hotel Hôtel William Gray 421 St Vincent St, Montreal, QC H2Y 3A6 memutuskan untuk memesan pizza untuk para ‘Monsters’ – nama sebutan untuk penggemar Lady Gaga yang menungguinya di sekitar area luar hotel.

Melalui akun Twitternya, Gaga pun mengungkapkan kesedihannya harus membatalkan konser dan batal menyapa para penggemarnya tersebut. “I’m sending free pizza to any monsters outside my hotel. (Crying emoji) I’m so sorry u are the most loyal fans,” tulis Gaga.

Diketahui lebih lanjut, tidak hanya mentraktir pizza untuk para penggemarnya, Gaga juga memberikan tanda tangan bahkan menyempatkan diri untuk keluar kamar hotel, dan menghampiri seraya melambaikan tangannya kepada para penggemar lewat balkon kamarnya yang sedang asyik menikmati pizza gratis pemberian Gaga.

Walaupun terpaksa tidak jadi menonton aksi Lady Gaga, namun para ‘Monster’ merasa maklum dengan pembatalan konser tersebut. Para fans pun terlihat asyik menikmati pizza pemberian wanita kelahiran 1986 tersebut. Sambil bersenandung lagu-lagu hits Lady Gaga tidak lupa ramai berfoto selfie sambil memanggil Lady Gaga adalah seorang “sweetheart”. Wow Lady Gaga ini memang sweet sekali ya!