4 Festival Kuliner Terbesar Dunia yang Sajikan Menu Lokal, Olahan Daging Babi Organik dengan Bir Curi Perhatian Turis

SEJUMLAH negara memiliki strategi ampuh demi menarik minat wisatawan. Salah satunya dengan menyelenggarakan berbagai festival unik dan menarik, seperti festival kuliner. Selain digunakan sebagai ajang pengenalan makanan-makanan khas lokal, festival ini juga menjadi hiburan tersendiri bagi para wisatawan.

Dilansir dari CNN Travel, Kamis (7/9/2017), berikut empat festival makanan yang rutin digelar di beberapa negara. Uniknya, masing-masing festival memiliki ciri khas tersendiri yang menarik minat para turis untuk disambangi.

Watercress Festival, Inggris

Meski tidak sebesar festival makanan lainnya, watercress festival terbilang unik karena diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat Inggris terhadap produksi selada air mereka. Festival ini biasanya diselenggarakan pada minggu ketiga di bulan Mei, tepatnya di pusat desa New Alresford. Di desa tersebut, para petani akan membawa produk lokal untuk dijual, dan para selebriti, Chef pun akan ikut bergabung untuk membuat hidangan spesial berbahan dasar selada air ini. Beberapa tahun terakhir mereka berhasil mengolah trout with watercress, beetroot and apple, beef Wellington in watercress, dan watercress sushi rolls.

The Onion Market, Swiss

The Onion Market merupakan festival rakyat terbesar yang selalu diselenggarakan di Ibu Kota Swiss setiap tahunnya. Di festival ini, setidaknya dijual lebih dari 50 ton berbagai jenis bawang berkualitas dan produk tekstil, perhiasan, keramin serta mainan anak-anak. Selain itu, daya tarik utama festival tersebut adalah confetti war yang diselenggarakan pada pukul 16.00 sore waktu setempat.