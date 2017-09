Nikmatnya Dunia! Pekerjaan Perempuan Cantik Ini Dibayar untuk Bobo di Hotel Mewah

PEKERJAAN apa yang paling enak dari hanya tidur dan menghasilkan uang? Banyak dari Anda mungkin ingin mendapatkan itu. Keberuntungan itu nampaknya ada di tangan perempuan cantik satu ini.

Bernama Rhiannon Taylor, perempuan asal Melbourne, Australia, ini menjalani kehidupannya sebagai traveler. Tidak hanya menghamburkan uang, Rhiannon malah menciptakan uang dari jalan-jalannya itu. Sekali lagi, hanya dengan bobo!

Rhiannon adalah blogger yang mengkhususkan diri sebagai penikmat hotel mewah. Dia akan mereview setiap pengalamannya menginap di hotel tersebut, terkhusus penilaiannya terhadap kasur yang dia tiduri. Empuk kah, bersih kah, yang terpenting, nyaman.

Setiap review yang dibuat Rhiannon dipublikasi di website pribadinya yang diberi nama In Bed With Me. Tidak hanya di website pribadi, Rhiannon juga memposting aktivitasnya di Instagram @InBedWith.me