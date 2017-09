Foto-Foto Selfie Pilot dengan Kepala Keluar Jendela di Atas Langit Dubai, Lihat Rahasianya!

SELFIE menjadi salah satu ritual wajib bagi sebagian orang saat bepergian. Tak terkecuali pilot yang terlihat lebih menarik dengan seragam dan pesawatnya.

Biasanya gaya selfie pilot adalah dengan berpose di depan pesawat atau di dalam kokpit saat pesawat masih dalam kondisi diam di bandara. Namun bagaimana jika seorang pilot melakukan selfie ketika pesawat tengah melaju di atas ketinggian tertentu?

Setidaknya seperti itulah gambar-gambar yang diunggah oleh akun Instagram @pilotganso. Pemiliknya merupakan seorang pilot asal Brasil yang kerap bepergian keliling dunia.

Namun tak hanya sekadar selfie di kokpit, pilot pria ini justru membuat heboh dengan foto-fotonya yang berpose cukup ekstrem, yakni membuka kaca dan mengeluarkan kepala. Bahkan ada beberapa foto yang menunjukkan dia berdiri dari tempat duduknya dan memegang tongkat selfie di luar jendela seperti yang dilakukan di langit Rio de Janeiro, Brasil.

Lalu ada pula selfie dirinya dengan pemandangan pulau buatan Palm Islands dari langit Dubai di belakangnya.

Ia menuliskan keterangan foto "It's already my second hometown #dubai selfie". Foto-foto dalam Instagram-nya pun menjadi viral di media sosial setelah ia membagikannya kepada sekira 48 ribu followersnya.

Sontak hal ini menuai hujatan dari para netizen yang melihatnya. Ada yang berkomentar pedas bahwa apa yang dilakukan oleh pilot tersebut hanyalah untuk mendapat like dan komentar di Instagram.

"Orang melakukan apapun di zaman sekarang hanya untuk mendapat like dan komentar di IG," tulis seorang pengguna Instagram di kolom komentar.

Namun sebaiknya Anda tak terpancing seperti netizen yang berkomentar di foto tersebut. Karena sebenarnya ini hanyalah foto editan. Pilot ini menyatukan gambar-gambar serupa dan mengeditnya agar terlihat lebih nyata.

Hal ini juga telah dibuktikan oleh pakar penerbangan yang membahasnya di forum Flyertalk. Jadi bisa dipastikan bahwa ini bukanlah foto asli.