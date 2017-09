Ternyata Ada 7 Rahasia Masturbasi Perempuan yang Pria Wajib Ketahui!

KATA siapa masturbasi itu hanya bisa dilakukan oleh kaum Adam saja? Perempuan pun bisa melakukannya. Bahkan, masturbasi perempuan terkesan lebih nyaman dan cukup mengasyikan.

Ada beberapa perbedaan mendasar antara masturbasi perempuan dan masturbasi pria. Jelas, titik rangsangannya pun berbeda. Tapi, masalah itu sangat individual sekali. Ada yang titik rangsangannya di bagian dalam Miss V, ada juga yang “melayang” dengan sentuhan lembut di luar bahkan hanya menyentuh bagian tubuh.

Nah, Sadie Allison, PhD, penulis “The Mystery of The Undercover Clitoris: Orgasmic Fingertip Touching Every Woman Craves”, melalui Men’s Health, Kamis (7/9/2017), coba menjelaskan kepada Anda apa saja rahasia masturbasi perempuan yang tidak boleh terlewatkan. Berikut paparannya: